كارمن بصيبص.. «البريئة»

القاهرة (الاتحاد)

تجسد الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، شخصية فتاة تعيش واقعاً مثالياً في حياتها، خلال أحداث مسلسل «البريئة»، ويحدث لها أمر قلب حياتها رأساً على عقب. وكشفت لـ«الاتحاد»، عن أن الشخصية تواجه العديد من المآسي والمشاكل، مما يدفعها إلى البحث في الماضي وعلاقتها بالمحطيين بها لفك تلك الألغاز.

وقالت بصيبص: إن العمل من الأعمال القصيرة ذات الـ 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، تأليف مريم نعوم، وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يشارك في بطولته اللبناني نيقولا معوض.

وشاركت كارمن في فيلم «يونس»، مع أحمد عز، وتجسد شخصية فتاة سورية تنتمي إلى مافيا تطارد شاباً يستخدم ذكاءه التكنولوجي فى سرقة أحد البنوك. وأعربت بصيبص عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «ثريا الضاهر»، والتي تجسدها من خلال مسلسل «عروس بيروت»، الفتاة الحالمة التي تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتقع في حب «فارس»، الذي ينتمي إلى إحدى العائلات العريقة.