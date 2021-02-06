نسرين طافش: أغاني المهرجانات تحتاج إلى كلمات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد الفنانة السورية نسرين طافش لتصوير دورها في فيلم «أموال عامة»، مع الفنان الأردني منذر رياحنة، وتدور أحداثه حول إحدى العصابات المتخصصة بسرقة البنوك، تأليف هيثم الخميسي، وإخراج هادي الباجوري. وتنتظر تحديد موعد لتصوير فيلم «الوريد»، والذي كان يحمل اسم «سيدي بشر» وتجسد فيه البطولة النسائية، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبد الباسط، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، وعمرو سعد.

«سارة» متناقضة

وأعربت طافش لـ«الاتحاد» عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «سارة»، والتي جسدتها في مسلسل «الوجه الآخر»، فهي شخصية مركبة تجمع بين القوة والضعف في آن واحد، وسيدة أعمال قوية، تهتم بنجاح عملها وتعظيم ثروتها.. لكن السيدة تعاني عدم القدرة على الإنجاب، مما يتسبب لها في الكثير من الأزمات النفسية والعاطفية مع زوجها، والذي يلعب دوره ماجد المصري، وتفاجأ بخيانته لها.

أغانٍ منفردة

وكشفت عن أنها تعكف خلال المرحلة المقبلة على اختيار بعض الأغاني المنفردة، لتطرحها بداية من العام المقبل، بعد النجاح الذي حققه ألبومها الغنائي «حلوة»، العام الماضي على المنصات الرقمية.

وعن رأيها في أغاني المهرجانات، أوضحت أنها حالة موسيقية حققت نجاحاً كبيراً ولكن على مطربيها اختيار الكلمات التي لا تخدش الحياء وقيم مجتمعاتنا.

وعن عرض الأعمال الفنية على المنصات الرقمية، قالت نسرين: إن المستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات، وفي المستقبل ستكون بديلة للعرض التقليدي التلفزيوني والسينمائي، فقد فتحت المجال أمام صناع المحتوى الفني لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة.

حالة خاصة

وأكدت طافش أن المسرح يمثل لها حالة خاصة، وتتمنى العودة مرة أخرى بعد غياب دام 12 عاماً، منذ آخر عرض «كذا انقلاب»، مع المخرج بسام كوسا.

وأعربت عن أمنيتها في مسرحية كوميدية استعراضية تعتمد على الإبهار البصري باستخدام التقنيات الحديثة مثل العروض التي تقدم على مسارح برودواي بأميركا.

وأوضحت نسرين، أن الدراما السورية تعيش حالة من الانتعاش الفني، على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، وكان آخر أعمالي مسلسل «مقامات العشق»، وجسدت شخصية «ست الحسن»، الجميلة المعقدة.