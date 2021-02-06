«كورونا» يغير محرك بحث الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي، أن حدوث أزمة عالمية يغير منظور الناس ويجعلهم يتبنون رؤية جديدة للحياة، وأن غالبية الأشخاص أصبحوا يخططون للتركيز أكثر على الصحة والسعادة بدلاً من النجاح المهني بعد تفشي جائحة كوفيد-19.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه موقع «OnePoll» وشارك فيه 2000 شخص، أن هناك نسبة كبيرة، تصل إلى شخصين من كل ثلاثة، يعتزمون الخروج من فترة الحجر الصحي بشخصية جديدة تماماً، بل إن غالبيتهم يخطط لعيش كل يوم على أكمل وجه بعد انتهاء كورونا.

وكشف الاستطلاع أن 71 بالمئة من الأميركيين أصبحوا يقدرون الأشياء الصغيرة في الحياة أكثر من أي وقت مضى، وتتضمن بعض الأمنيات الصغيرة التي يسعون إليها التحدث إلى عائلاتهم أكثر، وعما يجول بخاطرهم بصدق، وأخذ المزيد من العطلات. وأوضح موقع «Study Finds» أن نتائج الاستطلاع لا تعني أن الأفراد لا يركزون على قرارات الحياة الكبيرة خلال الفترة الحالية، حيث قال ثلاثة أرباع المشاركين إنه من المهم لهم تنظيم أوضاعهم وتحقيق الأمن المالي والتخلص من الديون في العام 2021.