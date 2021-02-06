امنحوا أطفالكم الاستقلالية

القاهرة (الاتحاد)

توصلت دراسة حديثة إلى أن السماح للأطفال بمزيد من الحرية قد يكون الاستراتيجية الأكثر فعالية للبالغين والأطفال على حد سواء في عصر الوباء.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون ألمان بمعهد لايبنيز للبحوث والمعلومات، أن تقنيات الأبوة والأمومة القائمة على الاستقلالية تعزز الرفاهية الإيجابية لهم ولأطفالهم أيضاً خلال جائحة كورونا.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة أندرياس ب. نيوباور: إن البحث كشف عن أن سلوك الوالدين الداعم للاستقلالية يُسهل التكيف ويحسن رفاهية الطفل، بل ويساعد في خلق مناخ عاطفي إيجابي يفيد الأمهات والآباء وكذلك الأطفال.

وأوضح الباحثون أن منح الطفل الاستقلال الذاتي يتضمن السماح له بالعمل بشكل مستقل ضمن حدود معقولة، مع تواصل الكبار مع الطفل دون الحكم على أفعاله، بما يسمح له باستكشاف استراتيجياته وحلوله الخاصة دون خوف من رد الفعل . وأوضح موقع «Medical News Today» أن ذلك، يمنح الطفل الفرصة لإدراك أفعاله وعواقبه، من خلال إزالة التحكم والإدارة لحياته من قبل الأبوين، بما يؤدي إلى تعزيز شعور الطفل بالكفاءة.