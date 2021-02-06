ليلة عراقية في افتتاح «هلا بالمجاز»

الشارقة (الاتحاد)

عاش محبو الأغنية العربية، أمس (الجمعة)، ليلة لا تنسى خلال الحفل الذي أحياه النجوم العراقيون علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي، في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة.

وأطلّ النجوم في مستهلّ الحفل الذي جاء برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة FM على جمهورهم الذي استقبلهم بالتصفيق والهتاف ليقدموا لهم رائعتهم «تعال» التي اشتهروا بها ووجدت طريقها نحو قلوب الملايين في الوطن العربي، ليبدأ الحفل بعدها ويعتلي النجم علي جاسم خشبة المسرح، وينفرد بجمهوره مقدماً لهم أغنية «تره تره» التي سبقها بموال أشبعه شجناً وإحساساً، ليشدو بعدها بأغنية بعنوان «يا نبعة الريحان» إحدى الأغاني التراثية الشهيرة.

وبابتسامته المحببة، وتصفيق الجمهور انطلق الفنان مصطفى العبد الله يحاور محبيه على طريقته الخاصة، مقدماً لهم «وحق إلى يعلم الغيب» التي أداها ببراعة، لينتقل بعدها إلى واحدة من أجمل الأعمال التي طرحها خلال السنوات الماضية «انترس شيب» والتي كان بطلها الطبل العراقي، ولم يقف العبدالله عند هذا الحد، بل قدّم الأغنية الشهيرة «الله يا جمالك»، بأسلوبه الخاص، ليهدأ بعدها بالإيقاع ويشدو بموال عبّر فيه عن جماليات صوته وإحساسه العالي، ويهدي بعده بلاده أغنية «هذا العراق» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أما النجم الثالث محمود التركي فكان مسك الختام بتوليفة من أجمل الأغنيات بدأها بأغنية «هسه شنو»، وأتبعها بـ«ضمني ضمني»، و«ما بيك غير العافية التي أشبعها بإحساسه وجمال صوته، لينتقل بعدها نحو أجمل أعماله التي وصلت إلى قلوب الجمهور منذ إطلاقها في العام الماضي وهي «راح اجيك»، مواصلاً إبداعاته في «تدرون شقلي» و«شالع قلبي» بإحساس، وعذوبة صوت.