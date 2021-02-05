الأسرة المالكة السويدية في مسلسل تلفزيوني

ستوكهولم (أ ف ب)

بدأ العمل على إنتاج مسلسل تلفزيوني يتناول حياة الأسرة المالكة في السويد، على غرار «ذي كراون» الذي تدور أحداثه حول العائلة المالكة البريطانية.

وقالت آنا فالمارك أفلين منتجة المسلسل إنه يتمحور حول حياة الملك كارل غوستاف السادس عشر «74 عاماً» وأبنائه وأحفاده، وأُطلِقَ عليه مؤقتاً عنوان «موناركي».

وأبدت أفلين حماسها للمشروع، وقالت إنه يركز على البعد الشخصي في حياة الأبطال، مع مقاربة من وجهة نظر إنسانية.. وتوقعت المنتجة عقد مقارنات بين مسلسلها و«ذي كراون»، لكنها شددت على أن المنافسة ليست ضمن أهداف المخرجين السويديين، وأوضحت أن العائلة المالكة في السويد «مختلفة».