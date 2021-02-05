ضجيج السفن يعرقل تزاوج الحيتان

(رويترز)

كشفت دراسة أن ضجيج محركات السفن يعرقل قدرة الأحياء البحرية على التزاوج وتناول الطعام، ويقلل مهاراتها في الهرب من الافتراس.. وقال قائد فريق الباحثين كارلوس دوارتي عالم البحار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالسعودية «إنها مشكلة مزمنة تضعف قدرات الحيوانات، سواء فرادى أو جماعات».. وأشارت الدراسة إلى أن هدير محركات السفن والانفجارات المصاحبة للمسوح الزلزالية تؤدي إلى إصابة الحيتان والدلافين، وغيرها من الثدييات البحرية التي تعتمد على الصوت في الإبحار بالصمم، أو عدم القدرة على تحديد الاتجاه.