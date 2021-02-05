أنجلينا جولي تفتقر لمهارات الأمومة

القاهرة (الاتحاد)

أعربت النجمة الأميركية أنجلينا جولي عن اعتقادها بأنها ليست بارعة في ممارسة دورها كأم بشكل تقليدي، إلا أن أطفالها يساعدونها في ذلك.

ونقلت مجلة «Vogue» عن أنجلينا قولها في حوار خاص إنها دائماً تريد عائلة كبيرة، لكنها حاولت التكيف مع البقاء في المنزل وسط جائحة كورونا لأنها تصورت أنهم سيقضون حياتهم وهم يتجولون باستمرار حول العالم ويخوضون المغامرات.

وقالت أنجلينا، الأم لستة أبناء مع زوجها السابق النجم الشهير براد بيت: لا أجد أبدا الجلوس بلا حراك، على الرغم من أنني كنت أرغب في إنجاب العديد من الأطفال، وأن أكون أماً، فقد تخيلت دائما الأمر مثل جين جودال، التي تسافر في منتصف الغابة في مكان ما.

وأضافت الممثلة أنها لم تتخيل الأمومة بهذا المعنى التقليدي الحقيقي، وتشعر أنها تفتقر المهارات اللازمة لتكون أماً تقليدية في المنزل، موضحة أنها تتمكن من التعامل مع مهامها كأم لأن أطفالها يتمتعون بقدر كبير من المرونة ويساعدونها. وتعتقد أنجلينا، البالغة من العمر 45 عاماً، أنه من المضحك أن أطفالها يحمونها عندما تلعب معهم خارج المنزل، حيث كانوا يلعبون في أحد الأيام على لعبة الترامبولين، ونصحوها بعدم المشاركة معهم حتى لا تؤذي نفسها، بما جعلها تضحك لأنها كانت يوماً نجم أفلام حركة، والآن يطلب منها أطفالها النزول من الترامبولين حتى لا تتعرض للأذى.