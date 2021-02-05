أشعة الشمس تسبب شيخوخة الجلد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبير الصحة والعافية الدكتور راشمي بياكودي أن التعرض المزمن لأشعة الشمس هو العامل الخارجي الأكثر شيوعا الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد.

وقال يعتبر فقدان الكولاجين من السمات المميزة للجلد المتقدم في السن، وترتبط التجاعيد وبقع وتصبغات البشرة ارتباطاً مباشراً بالشيخوخة الضوئية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن أن تمنع شيخوخة الجلد هي تجنب أشعة الشمس، عن طريق استخدام الواقيات التي تحتوي على الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة بشكل فعال مع الاستخدام المتكرر.

وأوضح الدكتور بياكودي أن الإجهاد أيضا يرتبط بمثيرات ضارة لمظهر الجلد والتي تجعل الشخص يبدو أكبر سناً، وهناك العديد من تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا، والتي تساعد جميعها في تخفيف التوتر.

ونقل موقع «Eat This» عن طبيبة الباطنة الأميركية جانيت هيلبرت قولها إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً ليس مفيداً للجسم والعقل فحسب، ولكنه يحسن مظهر الوجه ويزيد من جاذبيته في نظر الآخرين.

وأكدت أن النوم 8 ساعات ليلاً يمكن أن يفعل المعجزات بمنح وجهك مظهر أصغر عمراً، وتنعيم الخطوط الدقيقة.

وأضاف الخبراء أن الاهتمام بتناول الطعام الصحي وخاصة الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة يقلل الضرر الذي يلحق بالجلد بسبب الجذور الحرة والملوثات.

كما أوضحوا أن الابتسام من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لتبدو أصغر سناً، فهو يقلل من التجاعيد التي تظهر مع مرور الوقت على الوجه، ويمنح السعادة، والمزيد من الطاقة.