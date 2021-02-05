زوج كامالا يدخل القاموس!

واشنطن (الاتحاد)

احتفى دوجلاس إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بإضافة قاموس «ميريام ويبستر» الشهير، مصطلحاً جديداً هو «الرجل الثاني»، لوصف زوج نائبة الرئيس. وصنعت كامالا هاريس نائبة بايدن، التاريخ من أوسع أبوابه، عندما أصبحت أول امرأة تتقلد هذا المنصب في الولايات المتحدة. وقال إيمهوف، في تغريدة بحسابه على«تويتر»: «أمر رائع أنه رسمياً» مصطلح في القاموس. وأضاف: «ربما أكون أول من يطلق عليه هذا الوصف في الولايات المتحدة، لكن لن أكون الأخير». وإيمهوف محام متخصص في قانون الإعلام، لكنه فضّل تأجيل طموحاته المهنية لتقديم دعم كامل لزوجته التي تسلمت منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة. وبتنصيب بايدن أصبح إيمهوف أول «رجل ثانٍ» في تاريخ الولايات المتحدة. ومثّل انتصار هاريس العديد سابقة تاريخية من أوجه شتى، بصفتها ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، وأول امرأة وأول شخص يتم تحديده على أنه أميركي أسود من جنوب آسيا في دور نائب الرئيس. كما أنها أول نائبة رئيس تخرجت في كلية سوداء تاريخياً وتكون عضواً في نادٍ نسائي أسود.