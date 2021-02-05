سقوط.. لغز روبرت ماكسويل

يحكي كتاب «سقوط.. لغز روبرت ماكسويل» قصة قطب الإعلام والعضو السابق في البرلمان البريطاني روبرت ماكسويل، الذي صعد من الفقر المدقع إلى سماء الغنى والنجاح والشهرة، قبل أن يُعثر على جثته طافية في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري. كان ماكسويل تجسيداً للطفرة التي شهدتها بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية. فالرجل، المولود لأبوين يهوديين، فر من الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكيا، وشارك في الحرب العالمية الثانية، ووُشح بوسام «الصليب العسكري» عرفاناً بشجاعته. ثم أصبح عضواً في البرلمان عن حزب العمال ورجل أعمال ناجحاً يمتلك عدداً من الصحف وشركات النشر. لكن عند وفاته، انهارت إمبراطوريته بعد اكتشاف ديون ظلت مخفية طويلاً وتعاملات غير شريفة. وفي غضون بضعة أيام، أصبح اسمه سيئ الذكر باعتباره تجسيداً للجشع والفساد. فماذا حدث؟ وكيف آل بطل حرب ونموذج ناجح للمجتمع إلى هذه النهاية المأساوية؟ في هذا الكتاب، يحكي جون بريستون قصة صعود روبرت ماكسويل وسقوطه.