الوقت.. «معركة» العمال الجديدة

شيلا ماكلير*

أصبح وقت العمل اليوم مشوشاً بالنسبة لكثيرين. قد لا يعمل الموظفون، خاصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات، ثماني ساعات كل يوم، حتى لو أرادوا ذلك. وبات تقليل فترة الورديات أو تمديدها في منتصف يوم العمل أمراً معتاداً. كما أصبحت الجداول بالمعنى التقليدي أمراً من الماضي. وبدلاً من ذلك غالباً ما تمليها البيانات التي تغذيها الخوارزميات، مما قد يؤدي إلى عدد غير ثابت من ساعات العمل، حيث يُمنح الموظفون أحياناً ساعتين من العمل في يوم واحد وثماني ساعات في اليوم التالي. كل هذا يجعل من الصعب التخطيط للحياة -أو الحصول على راتب متوازن يمكنه سداد الفواتير بشكل موثوق. يعد فقدان القدرة على التحكم في ساعات العمل جزءاً كبيراً مما تناوله كتاب جديد ل«جيمي ك. ماكالوم» بعنوان «العمل على مدار الساعة: كيف يقتل العمل على مدار الساعة الحلم الأميركي».

يجادل مكالوم بأن معركة العمال الكبيرة التالية قد لا تكون على الأجور بل على الوقت. فالوقت هو ظروف عمل يتم تجاهلها، وهي تتخذ أشكالاً عديدة، من عمال التجزئة الذين يناضلون من أجل العمل وفقاً لجدول عمل معقول إلى الموظفين المؤقتين الذين يجب أن يكونوا «في الدوام» للحفاظ على وتيرة العمل. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن الحصول على عمل مستقر غالباً ما يكون مرتبطاً بتلقي الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية. في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على الوظائف والاحتفاظ بها، من السهل جدا السقوط من شبكتنا الهشة للأمان الاجتماعي.

الوقت سلعة

يأخذ ماكالوم، وهو أكاديمي وأستاذ في علم الاجتماع ومؤلف العديد من الكتب الأخرى حول العمل، تلميحاً من ماركس ويجادل بأنه يجب علينا جميعاً أن نعمل بشكل أقل. وكتب: «يجب أن نعيد تصميم اقتصادنا بحيث لا يكون مقايضة معظم ساعات يقظتنا مقابل المال هو السبيل الوحيد لحياة كريمة».

ويوضح مكالوم أن أولئك الذين يتحكمون في العمل يتحكمون في الوقت. وكما يرى، فإن الوقت ليس مالاً بل سلعة بحد ذاتها. وهو، في النهاية، مرتبط بشيء أكثر أهمية من مجرد المال: السلطة. في كثير من الأحيان، في مكان العمل، يكون المدير هو الذي يمتلك هذه السلطة، ويحدد ساعات العمل ووتيرته.

لكن اليوم، ليس بالضرورة أن يكون «المدير» شخصاً، يمكن أن يكون إحدى الأدوات التكنولوجية التي تندرج تحت مظلة الإدارة الخوارزمية (الحسابية). قد يعني ذلك، على سبيل المثال، وجود خوارزمية لوضع جدول العمل في متجر بيع بالتجزئة تدمج الموظفين في سلسلة من الورديات «المفتوحة» حيث يقوم العامل بإنهاء وبدء وردية عمل، مما يجعل من الصعب الحفاظ على حياة خارج مكان العمل. (يتم إخضاع الموظفين بشكل متزايد للورديات التي تعدها الخوارزميات في «وولمارت» و«تارجت» وغيرها من عمالقة البيع بالتجزئة.) ويمكن أن تكون هذه الأدوات المتقلبة قاسية أيضاً.

ترتيبات مرنة

يقدم مكالوم بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدنا في استعادة وقتنا. إحدى هذه الأفكار هو وضع ترتيبات عمل مرنة، والتي كانت تسمى أيضاً تقاسم العمل. على سبيل المثال، عندما تكون الأوقات سيئة، يمكن لأصحاب العمل والموظفين الموافقة على خفض أيام العمل إلى أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من تسريح بعض زملائهم في العمل. بهذه الطريقة، يحتفظ الناس بوظائفهم ويتم توزيع الخسائر الاقتصادية على نطاق أوسع. ترتيبات العمل المرنة ليست بالأمر الجديد -فهي تعود إلى المعركة للفوز بيوم عمل مدته ثماني ساعات. لكنها اليوم أكثر شهرة من أي وقت مضى، بعد الكساد الكبير، تضاعفت مطالبات المشاركة في العمل عشرة أضعاف، وفقاً لماكالوم.

رعاية طبية للجميع

يأتي بعد ذلك برنامج «الرعاية الطبية للجميع»، الذي يدافع عنه ماكالوم لأن الرعاية الصحية مرتبطة بوقت العمل لنحو نصف الموظفين، حيث يحصل %49 من الأميركيين على تغطية تأمينية من خلال أرباب عملهم. مع ضمان الرعاية الصحية، يمكن للموظفين العمل لساعات أقصر أو العمل بدوام جزئي وعدم فقدان الرعاية الصحية. باختصار، سيتم تحريرهم بطريقة أخرى من الحصول على ميزة أساسية مرتبطة بمدة عملهم.

يشير هذا إلى الهدف الرئيسي لماكالوم، وهو تقليل ساعات العمل. إنه يدافع عن حركة لتقليص وقتنا على مدار الساعة مع خفض الأجور قليلاً أو عدم خفضها على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يشرح تماما كيفية تحقيق ذلك. الوضع المثالي هو بلد يعمل فيه الموظفون بشكل أقل ويتمتعون بقدر أكبر من التحكم في وقت عملهم.

يبدو أن مقترح الخدمات الأساسية الشاملة يعتمد على حكومة اشتراكية ليست لدينا في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لتقليل ساعات العمل، فسيكون نضالاً طويلاً وصعباًً يتطلب الكثير من التضامن بين الأميركيين العاملين الذين لم يتحولوا بعد إلى التطرق تجاه القضية.

*كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»