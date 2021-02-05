المنكوس» مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.. الأحد

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن بدء بث الحلقات المباشرة لبرنامج المنكوس، أول برنامج تلفزيوني متخصص بلحن المنكوس أحد ألحان الشعر النبطي، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي اعتباراً من الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وأعلن البرنامج عن قائمة الـ 18 مشتركاً الذين قابلتهم لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «المنكوس» عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث عقدت لجنة التحكيم اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل وفقاً لمعايير فنية ونقدية دقيقة، ويأتي اختيار المتسابقين في أعقاب اختبارات مباشرة تميّزت بإبداع اللحن وجمال الصوت وروعة الإيقاع، وضمت القائمة كل من التالية أسماؤهم:

1- أحمد زايد بوحميد المزروعي: الإمارات.

2 - خالد الساطوح: السعودية.

3- خلف بخيت آل حفيظ: الإمارات.

4- خليفة بن عمر المنصوري: الإمارات.

5- سالم ناصر آل سالم: الكويت.

6- سعود ابن جابر آل جوزاء: السعودية.

7- سعود بن سالم آل طينان: الكويت.

8- صالح حسين الهمامي: السعودية.

9- ضويحي بن راشد المري: السعودية.

10- عبدالله الصخابرة: السعودية.

11- علي احمد العقيلي: اليمن.

12- فيصل بن شرعا الهاجري: السعودية.

13- محمد آل عامر: الكويت.

14- مسعود بن شعفول: السعودية.

15- ناصر المنصوري: الإمارات.

16- نهيان مبارك المنصوري: الإمارات.

17- هادي بن ربعة: الكويت.

18- فيصل المداريه: السعودية.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن برنامج المنكوس يأتي انسجاماً مع رؤية اللجنة الرامية إلى صون الموروث الثقافية والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، واستكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واستلهاماً من مقولته الخالدة «لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخراً لهذا الوطن وللأجيال القادمة».

وأضاف المزروعي أن البرنامج في موسمه الأول، وبفضل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً، وكان انعكاساً مبدعاً للنموذج الحضاري الذي تمثله دولة الإمارات على الخارطة الثقافية عالمياً، لاسيما من حيث اهتمامها بالتراث المادي والمعنوي.

المراكز الأولى

وأشار المزروعي إلى أن مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات على مدار الـ 50 عاماً الماضية، كانت تسير مع موروثها الثقافي جنباً إلى جنب، مع التقدم والازدهار وتحقيقها المراكز الأولى عالمياً في العديد من المجالات، إلا أنها ما زالت متمسكة بماضيها العريق الذي بنت منه حاضرها وأسست لمستقبلها، مضيفاً أننا اليوم نخطو باتجاه الخمسين عاماً المقبلة وما زال إرث زايد يرافقنا ويدعمنا، وبهمة قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، نتابع مسيرة التقدم والازدهار، ونتابع صون موروثنا والمحافظة عليه ليكون رفيق درب أبنائنا وأحفادنا.

وأوضح المزروعي أن الموسم الأول من البرنامج أتاح المجال أمام المتنافسين من مؤدي لحن المنكوس للظهور إعلامياً، والانطلاق من العاصمة أبوظبي نحو النجومية، فضلاً عن تقديم 18 نجماً امتلكوا المهارات الكافية واتقنوا لحن المنكوس على أتم وجه، وقد أصبح شباب الإمارات والخليج العربي يتباهون بإتقانهم لهذا اللحن المميز، ويرددون أجمل القصائد بأعذب الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي وخلال مناسباتهم المختلفة، ‎ لينضم نجاح البرنامج إلى جانب النجاحات المتتالية التي حققها برنامج شاعر المليون المتخصص بالشعر النبطي، وبرنامج أمير الشعراء المتخصص بالشعر الفصيح، وغيرها من البرامج الثقافية والتراثية التي تنتجها اللجنة.

لحن المنكوس

وأكد سعيد بن كراز المهيري، المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مدير برنامج المنكوس، أن برنامج «المنكوس» يهدف إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس وألحانه وفنون أدائه وأبرز رموزه محليًا و خليجيًا.

وأوضح المهيري أن البرنامج يتضمن 10 حلقات، من بينها حلقتان تسجيليتان تم بثها مؤخراً، وهي حلقات تلخص تجارب أداء المشتركين أمــام لجنــة التحكيــم ومراحل تقييمهــم وتحديــد المتأهلين منهــم إلــى حلقــات البث المباشــر، وسيكون هناك 8 حلقات مباشرة ستعرض منافسات المشتركين الـ 18 المتأهلين من المرحلة السابقة، وسيتم بث الحلقات وفق آلية معينــة تأخذ بعين الاعتبار جمالية الصوت وقوته وطريقــــة الأداء واتقان اللحن وطول النفس، وصولاً إلى الحلقة النهائية التي يعلن فيها الفائز بلقــب «فارس المنكوس».

تجربة ناجحة

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس أن تجربة استقبال المشاركين عبر التقنية الحديثة عن بعد (الاتصال المرئي)، كانت تجربة ناجحة بامتياز، ولقد استمعنا خلال المرحلة السابقة لأصوات جميلة تؤهل أصحابها للمنافسة ليكونوا ضمن قائمة الـ 18 مشاركاً الذين يتنافسون على لقب فارس المنكوس في الحلقات المباشرة التي ستبث من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وتوقعت لجنة التحكيم أن تكون المنافسات قوية خلال الموسم الثاني من برنامج المنكوس، وكان ذلك واضحاً من خلال مشاركات المتنافسين في مرحلة المقابلات، ‏وأن قوة المشاركة وضعت اللجنة في موقف صعب لاختيار القائمة النهائية، وأن هذا الموسم سينتج عنه 18 نجماً جديداً من نجوم لحن المنكوس، وسوف يقدمون على مدار الحلقات المباشرة أعذب الأصوات وأجمل القصائد.

لقب الفارس

وتضم لجنة تحكيم برنامج المنكوس كل من الشاعر الإماراتي محمد مشيط المريء، أحد أعمدة فن المحاورة في الخليج، ومن الكويت الناقد الأكاديمي الدكتور حمود الجلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية، ومن السعودية الشاعر والمنشد شايع فارس العيافي.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في برنامج المنكوس يحصل على لقب فارس المنكوس إلى جانب جائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف، والثالث على 200 ألف، والرابع على 150 ألفاً، والخامس على 100 ألف، أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 50 ألفاً.



