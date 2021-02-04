شرطة أبوظبي تعرض دراجات المواكب الرسمية بمهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

خلال مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، عرضت شرطة أبوظبي الدراجات النارية المميزة ذات اللون الأحمر، التي كانت ترافق مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في المواكب الرسمية.. وأوضح قسم الموروث الشرطي أن الدراجات النارية استخدمت في شرطة أبوظبي في نهاية ستينيات القرن الماضي، ولعبت أدواراً مهمة في تنظيم حركة السير ومراقبة الطرق والمشاركة في الفعاليات والمواكب الرسمية ونشر الأمن.. واطلع زوار المهرجان على مراحل التطور منذ تأسيس شرطة أبوظبي عام 1957، والإنجازات التي تواصلت حتى أصبحت أبوظبي المدينة الأكثر أماناً واستقراراً.. وتعرف الزوار على دورية الدراجة النارية الأمنية المتطورة ذات الدفع الرباعي التي تندرج ضمن منهجية التواصل مع المجتمع.