جو يستكشف الحياة بوجه ويدين جديدتين

نيويورك (رويترز)

يعيد الشاب الأميركي جو ديميو اكتشاف مجموعة من الأحاسيس بيدين جديدتين ووجه جديد زرعهما الأطباء في جراحة نادرة، إثر تعرضه لحروق بالغة.. ويعكف ديميو «22 عاماً» على أنشطة إعادة التأهيل لعدة ساعات يومياً.. وقال ديميو في مقابلة صحفية: أشعر بالدهشة عندما ألمس شيئاً جديداً، ويمكنني الشعور به.. وأضاف: «عليك أن تجاري الصعاب، مهما كانت اللكمات التي تسددها لك الحياة»، مشيراً إلى أن قيادة السيارة أكبر أهدافه.

وكان فريق من 140 جراحاً وممرضاً قد أجروا قبل 6 أشهر جراحة الزرع التي تعد الأولى من نوعها.