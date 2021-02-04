فوضى المطبخ تعكر المزاج

القاهرة (الاتحاد)

أظهرت دراسة جديدة أن المطابخ الفوضوية المليئة بالأطباق المتسخة تجعل الأمهات من جيل الألفية قلقات ومزاجيات.

وقال أكثر من نصف المشاركات في استطلاع للرأي، أجراه موقع «OnePoll» وشمل 2000 امرأة من أمهات جيل الألفية، إنهن يجدن أنفسهن غير قادرات على الاستمتاع بالوجبة إذا كان المطبخ مليئاً بالأطباق المتسخة، وقال ثلثهن إنهن لا يستطعن الذهاب للنوم إذا كان المطبخ غير مرتب.

وبينما قال 80 في المئة إنهن يشعرن بالهدوء فور تنظيف الأطباق، واعترفت 72 بالمئة من بأن مطابخهن أصبحت فوضوية منذ بداية الوباء.