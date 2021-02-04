جزيرة ياس.. وجهة المرافق المفتوحة على الهواء الطلق

نسرين درزي (أبوظبي)

تتصدر جزيرة ياس قائمة خيارات العائلات الباحثة في موسم الشتاء عن فسحة لقضاء أوقات استثنائية، ولاسيما بزيارة مدنها الترفيهية التي توفر فرص الاستمتاع بالهواء الطلق. والجزيرة التي تعد أيقونة السياحة في أبوظبي وواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للزوار والسياح، تتيح مجموعة من البرامج الآسرة، وتقدم باقة من الأنشطة الخارجية وتجارب استثنائية لا بد من خوضها في مثل هذا الوقت من السنة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الآمنة في مواجهة «كوفيد - 19».

إضافة إلى أجواء اللهو المتفرد الذي تنعم به مدن الألعاب على جزيرة ياس، والتي لاقت منذ افتتاحها قبل أكثر من 10 أعوام رواجاً جماهيرياً منقطع النظير استحقت عنه باقة من الجوائز العالمية، فإن ثمة الكثير مما يمكن خوضه هذه الأيام عند زيارة مرافقها المفتوحة على أجمل إطلالات. والبداية من جولات التجديف ورحلات الكاياك التي تستعرض جماليات الواجهة البحرية للجزيرة، إلى ممارسة رياضة الجولف في «ياس لينكس» الذي يضاهي بمواصفاته كبريات الملاعب على مستوى العالم. وعند التفكير بإطلاق العنان لترفيه بلا قيود حتى حدود السماء، فإن مدينة عالم فيراري تخصص لروادها فعاليتين في الهواء الطلق تكشف عبرهما مفهوماً جديداً لاستكشاف أبعاد الجزيرة من كل اتجاه. والاستجمام الكلي يكون بالاسترخاء عند شاطئ ياس والاستفادة من خدماته المتنوعة التي ترضي الكبار والصغار، قبل الانتقال إلى مرسى ياس ورصيفه الكاشف، حيث تتعدد خيارات التنزه وتناول الطعام وقضاء الأمسيات.

تجربة «المسار الانزلاقي» متعة لعشاق المغامرات

تجارب لا مثيل لها

وتحدثت لـ «الاتحاد» نوف محمد البوشليبي، مدير إدارة الوجهات في شركة «ميرال» المطور الرائد للوجهات في أبوظبي عن الاهتمام الدائم بتعزيز الاستقطاب السياحي على جزيرة ياس.

وقالت: «نواصل السير على النهج الذي اتبعناه منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» من خلال السعي إلى تقديم تجارب ترفيهية لا مثيل لها، مع وضع سلامة الزوار على رأس أولوياتنا. ويسعدنا أن نتيح لهم الفرصة للاستمتاع بموسم الشتاء بأمان ومسؤولية وخوض التجارب الترفيهية الاستثنائية التي تتيحها الجزيرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان اتباع أعلى المعايير المتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي وإرشادات الطاقة الاستيعابية، لضمان زيارة مميزة في مختلف المعالم السياحية والمرافق الترفيهية الداخلية والخارجية».

عشاق التجديف

مع خوض تجربة التجديف في محيط جزيرة ياس، يستمتع الزوار بمناظر أشجار القرم الغناء التي تتميز بها المناطق البكر على امتداد سواحل الإمارات. وتتيح قوارب الكاياك فرصة رائعة لعشاق الطبيعة لاستكشاف المرافق المائية من قرب، والانسياب بهدوء ما بين البحيرات والمحميات، حيث ترسم الرحلات المنظمة مشاهد سياحية محببة تجذب الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار. وتتزين الجولات بأسراب الطيور التي تحلق في المكان وتلامس صفحات الماء، مما يدعو لالتقاط صور تذكارية عن أوقات لا تنسى على الجزيرة.

«ياس لينكس».. حيث للعبة الجولف ملاذ متفرد

رياضة الجولف

الباحثون عن مكان هادئ ومفعم بتجارب الجولف يجدون في «ياس لينكس أبوظبي» أفضل مرافق اللعب وسط طبيعة خلابة. فالموقع المميز الذي يتربع وسط مجموعة من التلال المتموّجة وأشجار القرم الجميلة، يتّسم بتصميم مميز من ابتكار كايل فيليبس، واحد من أبرز مهندسي مضامير الجولف في العالم. ويشكّل «ياس لينكس» المفتوح على زرقة السماء، المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتمتع بأسلوب «لينكس» الحقيقي، بما يتماشى مع لعبة الجولف التقليدية المرتبطة بالبلدات الساحلية على غرار اسكتلندا وأيرلندا.

على سطح «فيراري»

توفر «عالم فيراري - أبوظبي» أنشطة استثنائية لعشاق المغامرات المفعمة بالحماس في الهواء الطلق، وتتيح الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة من خلال تجربتين هما الأحدث فيها، «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي». وتمكن تجربة «جولة على السطح» للزوار فرصة التجول على السطح الأحمر المتفرد لـ «عالم فيراري» والتمعن بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس. أما «المسار الانزلاقي»، فهو الخيار المثالي لعشاق المغامرات الراغبين بخوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس ضمن المدينة الترفيهية، ويعد الفعالية الأولى من نوعها على الجزيرة. إذ تتيح لأصحاب القلوب القوية فرصة الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة «أفعوانية طيران الأبطال» في تجربة مشوقة لا مثيل لها.

جلسات كاشفة عند مرسى ياس

شاطئ وشاليهات

لا تقتصر أوقات التغيير والاستمتاع ضمن أرجاء جزيرة ياس على زيارة المرافق التي تعج بالأنشطة الرياضية والترفيهية وحسب، وإنما تضم أماكن فسيحة تعد عنواناً للاسترخاء. وهذا ما يوفره شاطئ ياس الذي يعد واحداً من أجمل المواقع السياحية في أبوظبي، فهو مقصد للزوار من داخل الدولة وخارجها، ممن يختارون الولوج في مياهه الصافية والابتعاد عن الصخب، حيث لا صوت إلا للأمواج وزقزقة العصافير. ويتميز شاطئ ياس بخدمات متنوعة، ويوفر لرواده المزيد من الراحة والاستجمام عبر استئجار شاليهات تضمن لهم الخصوصية عند الرمال الذهبية المطلة على بحر الخليج العربي.

رصيف ومطاعم مطلة

بالوصول إلى مرسى ياس الذي يعج بباقة من أشهر المطاعم والاستراحات في المدينة، يشعر الزائر أنه محاط بكل مفردات الحياة العصرية ولاسيما مع إطلالات أخّاذة على حلبة سباقات «الفورمولا- 1»، وعلى مجموعة من أكبر اليخوت الفاخرة المصطفة على مقربة من الرصيف الكاشف. ومع هذه الأجواء المفتوحة، تعد «ياس مارينا» وجهة مثالية للاستمتاع بأمسية رائعة والتلذذ بوجبات شهية في الهواء الطلق، حيث يمكن الانتقاء ما بين المأكولات البحرية والنكهات الإيطالية والوصفات التقليدية المستوحاة من القرى اللبنانية. وكل ذلك يقدم وسط استراحات عصرية تقدم قوائمها على وقع الموسيقى النابضة بالفرح.

ملاعب «ياس لينكس» تكشف أجمل مناظر بانورامية

أجمل الأوقات

وينعم الزوار بالفعاليات المتجددة التي توفرها مرافق جزيرة ياس، حيث يعربون عن سعادتهم بقضاء أجمل الأوقات في أرجائها مع الاطمئنان التام للتدابير الاحترازية المتبعة.

وذكرت نجاح المصري أن الجزيرة تعد الوجهة المثالية لها ولعائلتها خلال الموسم الشتوي، ولاسيما مع الخيارات المتعددة التي تتيحها في الهواء الطلق بعيداً عن الروتين. وقالت: إن شاطئها الفسيح من أكثر الأماكن المحببة لابنها الصغير البالغ من العمر 3 سنوات، حيث يمرح على الرمال الذهبية ويلهو بلا قيود.

واعتبر عبدالرحمن ظريف أنه من الممتع الاستفادة من الأجواء الباردة للتنزه في ربوع جزيرة ياس واستكشاف معالمها الطبيعية سيراً على الأقدام. وأشار إلى أنه سبق وخاض تجربة «جولة على السطح» ضمن «عالم فيراري - أبوظبي»، وكانت من أجمل الأنشطة التي قام بها، حيث تعرف عن كثب إلى جماليات المدينة من نقطة لم يسبق له أن رآها على هذا النحو من قبل.

وأعرب الطفل منصور التميمي (14 عاماً) عن سعادته في كل مرة يزور فيها جزيرة ياس برفقة إخوانه وأبناء عمه، سواء للعب ضمن مدنها الترفيهية، أو لمجرد التنزه عند «ياس مارينا” وتناول الطعام في مرافقها المطلة على حلبة السباق الشهيرة.

وقال الطفل عمر كامل (15 عاماً) الذي يسكن في جزيرة ياس، إنها المتنفس الأجمل له ولعائلته بكل ما فيها من وجهات آسرة تتيح اللعب واللهو والاسترخاء والتجدد. واعتبر أنه محظوظ لكونه يتردد باستمرار إلى مرافقها ويستمتع يومياً بالتنزه على أرصفتها بدراجته الهوائية.

مشهد يكشف جماليات جزيرة ياس

#معاً_في_ياس

تلتزم جزيرة ياس بكافة مرافقها ووجهاتها بتدابير السلامة والصحة العامة، وتعتمد برنامج «ياس للصحة والسلامة» كجزء من حملة #معاً_في_ياس، وهو منصة شاملة تم إنشاؤها بالإضافة إلى تدابير السلامة والتباعد الجسدي المعززة المطبقة على الجزيرة. ويمنح البرنامج الزوار إمكانية الوصول إلى فريق متخصص من سفراء «ياس للصحة والسلامة»، ويتيح خط اتصال مباشر مجهز للرد على كل الاستفسارات حول التدابير المعمول بها في المدن الترفيهية والفنادق والمرافق السياحية على الجزيرة، وذلك عبر الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق المحادثة الإلكترونية «واتس آب» والبريد الإلكتروني، يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً.