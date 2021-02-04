جمعهن شغف الاستكشاف وخدمة البيئة.. نساء في أعماق البحار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تحدثن بشغف كبير عن رياضة الغوص في البحر التي تتطلب الشجاعة والصبر، كل منهن لها تجربة وقصة مع عجائب الحياة البحرية تحت الماء، لكن يجمعهن عشق هذه المغامرة التي كانت إلى وقت قريب حكراً على الرجال، هن مجموعة نساء يمارسن هذه الهواية التي تتطلب الشجاعة والإرادة، ويقمن بالعديد من المبادرات الإنسانية، ويسهمن في تنظيف البيئة البحرية، إلى جانب رغبتهن في استكشاف عالم البحار والمحيطات داخل الدولة وخارجها، وتحدوهن رغبة كبيرة في تنظيف أعماق البحر من أجل الحفاظ على استدامة الحياة البحرية، وتخليصها من النفايات الكثيرة التي تؤدي إلى نفوق الأسماك وتسمم الحياة البحرية، في رسالة توعية المجتمع بأهمية الاستدامة البحرية للمجتمع.

عبير الكعبي أثناء ممارسة الغوص (من المصدر)

لم تتخذ مجموعة من الفتيات هواية الغوص كرياضة لاستكشاف أعماق البحار والكشف عن أسراره المدفونة، وإحياء تراث الأجداد، وإنما جعلن منها وسيلة لتنظيف أعماق البحار واستدامة الحياة فيه، وجمع المخلفات التي تترسب في قاعه وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهن تجاه البيئة والمجتمع، حيث سخرن رياضة الغوص التي تتيح لممارسها رؤية مناظر طبيعية تحت الماء وما تزخر به هذه البيئة من مكونات، لا يستطيع الناس مشاهدتها إلا عبر وسائل الإعلام أو ما يكشفه الغواصون، وهواة التصوير تحت الماء، وتؤكد مجموعة من الغواصات في الإمارات من مختلف الجنسيات أن رياضة الغوص تعتبر من الرياضات الصديقة للبيئة، خاصة أنهن يقمن بدور كبير إلى جانب الغواصين الرجال، حيث تنظم حملات متوالية لتنظيف أعماق البحار، وينتشلون منه أطناناً من النفايات.

صديق للبيئة

يحرص هواة رياضة الغوص على ممارستها في أجواء صديقة للبيئة إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الاستدامة البحرية للمجتمع، وتقوم حالياً العديد من الفرق على تنظيم حملات لتنظيف قاع البحر في مختلف الإمارات، ومنها حملة فريق دبي للغوص التطوعي والذي يقوم بحملة لتنظيف بحر أم القيوين على مدار كل يوم سبت وعلى مدار 4 أسابيع، وفريق «أسعد شعب»، وغيرها من الفرق التي تعمل من أجل بيئة بجرية خالية من النفايات.

رسالة

قالت عبير محمد عبيد راشد الكعبي، إنها طالما تطلعت إلى عالم أعماق البحار بشغف من وراء شاشة التلفاز، وتابعت عالمه الساحر، إلا أنها في يوم من الأيام قررت أن تخوض التجربة بنفسها، وتكون جزءاً من هذا المشهد رغم أنها من أصحاب الهمم، وهي التي اعتادت على خوض العديد من التحديات، وبعد فترة قصيرة سمعت عن رحلة الغوص من أجل تنظيف أعماق البحر، وشاركت فيها بنجاح، وساهمت في انتشال نفايات كثيرة من شاطئ كورنيش أبوظبي.

وأشارت إلى أن الغوص يشعرها براحة كبيرة وحرية، ويجعلها تعيش أجواء رائعة بعيداً عن ضوضاء المدينة، وقالت: «أخبرت والدتي برغبتي في ممارسة الغوص، وبدأت في نادي زعبيل للسيدات وتدربت على يد الكابتن هناء، وكانت أول رحلة غوص إلى بحر العقا، ومن يومها اكتشفت كم هذا العالم رائع وجميل، ومساهمة مني للحفاظ على هذه البيئة البحرية بدأت أشارك في حملات تنظيف قاع البحر ومنها كورنيش أبوظبي، حيث انتزعت العديد من النفايات وعلى رأسها «البلاستيك» وجميع أنواع النفايات كالصحون والحديد والأسلاك، وغيرها كثير».

وأكدت أهمية الحفاظ على نظافة البحر وعدم الإلقاء بهذه المخلفات، لا سيما أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للحفاظ على مدينتا جميلة، بما فيها أعماق البحر حيث تعيش كائنات تشاركنا هذا العالم.

توعية

وقالت هناء أحمد البدوي رئيسة فريق «أسعد شعب للغوص التطوعي»، إنها شاركت في تنظيف البحر، أكثر من 60 مرة مشاركة مع البلديات وفرق أخرى لاستزراع المرجان، ومع جهات مختلفة تحت مظلة جمعية الإمارات للغوص، مؤكدة أن النفايات تتنوع بين القراقير، والصحون والأخشاب والحديد والأحذية وغيرها الكثير.

وأضافت: «الغوص بالنسبة لي هو الهروب للحياة المستدامة، هدوء الأعصاب والطاقة الإيجابية، كما أنه استشعار بقدرة رب العالمين في الخلق»، كما قالت إنها تمارس رياضة الغوص باحتراف، بل تتعدى الأمر في أنها مدربة غوص في دبي تعمل على غرس مفاهيم رياضية مستدامة صديقة للبيئة من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها، مؤكدة أنها أصيبت بصدمة عندما غاصت في البحر، نظراً لما وجدته من نفايات، كالحديد وقنينات بلاستيكية وإطار وخشب وحديد، وغيرها من المواد، موضحة أنها خلال يوم واحد تطوعي استطاعت أن تملأ أربعة أكياس من النفايات لوحدها، ناهيك عما جمعه باقي المشاركين، وعن الهدف من المشاركة قالت: إن تنظيف قاع البحر سيضمن حياة بحرية مستدامة، كما يحافظ على جمال قاع البحر الذي يستمتع به هواة الغوص. كما أكدت أنها سعيدة بهذا العمل الخيري الذي يمنحها فرصة المشاركة في تنظيف قاع البحر، ضمن مجموعة كبيرة من الغواصين، النشيطين، والذين يقومون بتنظيف البحر على مدار السنة، من أجل استدامة البيئة البحرية في الإمارات، وهو أمر يجسد أهم أهداف «مجموعة أسعد شعب التطوعية» التي تنتمى إليها، وهي تعمل على ممارسة رياضة الغوص، مع الحفاظ على البيئة البحرية وعدم الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.

بيئة خضراء

وأوضحت مجموعة من الغواصات أن ما دفعهن لممارسة هذه الرياضة هو استكشاف الأعماق، لكن اكتشفن أن مساهمتهن في تنظيف البحر لها وقع كبير على أنفسهن، وأكدت بذلك الغواصة ريم سيف المقبالي أن هذه الرياضة علمتها أشياء كثيرة، مثل الصبر والتحدي وحسن التواصل مع الآخر ولكن، تكمن روعتها في مساهمتها في تنظيف قاع البحر، ويبقى أجمل شعور، أن تكون أعماق البحار خالية من التعديات البيئية، وهو الأمر الذي جعلها تشارك في عدة حملات لتنظيف أعماق البحر في مختلف مناطق الإمارات.

وقالت إن غوص البحر من أجل التنظيف له أساليب معينة تم تدريبها عليها قبل أن تقوم بالمشاركة مع المتطوعين في هذه المبادرة، مثل طريقة جمع الأشياء الحادة أو الزجاج، وكيفيه حمل الأكياس المملوءة بالنفايات للسطح، وأشارت إلى أن مشاركتها في مثل هذه الفعاليات يجعلها تشعر بالفخر والاعتزاز بنفسها؛ كونها تساهم في جعل البيئة البحرية خالية من النفايات التي تؤذي الحياة البحرية وتتسبب في تسممها، مؤكدة أنها صادفت أثناء مشاركتها في تنظيف البحر أسماكاً نافقة، مما جعلها ترغب في الانضمام لحملات أخرى لتنظيف البحر في مختلف أنحاء الدولة في رسالة توعية للناس، وذلك بتجنب رمي المخلفات في البحر.

طاقة إيجابية

أوضحت إيمان مالك (مهندسة) التي تمارس رياضة الغوص منذ 2017 أن مشروع تركيب كاميرات على أقفاص تربية الأسماك في البحر، قادها لممارسة هذه الرياضة التي أصبحت تشكل لها متنفساً كبيراً،

وقالت إنها من عشاق البحر والرياضات المرتبطة به، ووجدت ملاذها في الغوص لأن من يصل إلى عمق البحر ويكتشف جماله ينسى كل منغصات الحياة، موضحة أن الغوص يساعد على اتخاذ القرار، لاسيما أنه يسمح للشخص بالتأمل في أروع ما خلق الله، والتدبر في هذا الكون الذي تختلف كائناته بين الليل والنهار، فكل غطسة باتت ترتبط في ذاكرتها بسلسة من المناظر، مشيرة إلى أن كل غطسة هي عالم جديد، استمتاع لا حدود له.

وأضافت: «التحقت بفريق غوص دبي التطوعي تعلمت منهم الكثير مثل كيفية انتشال المخلفات اشتغلنا على سفينة دارا، وجدنا مخلفات وأسماكاً متعفنة في الشباك، وهناك أكياس بلاستيكية تضر بالشعاب المرجانية وتحجب الرؤية، مما دفعنا لتنظيفها لنمنح الحياة من جديد لهذه الكائنات، ولا نتطوع فقط من أجل تخليص قاع البحر من النفايات، وإنما أيضا من أجل نقل المرجان من مكان لمكان آخر، ورسالتنا للجميع، البحر فيه خير عظيم للإنسان، إذا اختل توازنه سينعكس ذلك على البحر، وعلى الكون بصفة عامة».

صفاء الماء

شيماء حسن أبوسليمان رئيسة فريق الإمارات السبع للغوص التطوعي والتي انضمت إلى أول حملة تطوع لتنظيف البحر سنة 2013، قالت إن الفريق يضم مجموعة من الغواصين، حيث يتكون من 60 إلى 70 غواصاً، أغلبهم من الشباب والنساء، أن الهدف من الغوص هو تنظيف قاع البحر من أجل الحفاظ على صفاء الماء وحماية البيئة البحرية، لا سيما أن العوالق مثل الحبال والبلاستيك تضر بالأسماك والسلاحف.

وأشارت إلى أنها وعلى مدار هذه السنوات وجدت أدوات حادة وسكاكين وعلب المياه الغازية وإطارات السيارات وأشياء كثيرة يصعب تحللها في المياه واعتبرت هذه المهمة جزءاً من واجبها تجاه هذه الدولة وبيئتها البحرية، حيث تحرص على ممارسة رياضة الغوص النبيلة، لأن كل من يمارسها تنعكس على حياته اليومية، وتجعله يفكر في مساعدة الكائنات البحرية، والحفاظ على بيئتها.