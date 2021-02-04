طفولة «ذا روك» في مسلسل

أبوظبي (الاتحاد)

كشف النجم الأميركي دواين جونسون عن أنه اضطر إلى استرجاع بعض الذكريات الصعبة للغاية عن فترة طفولته ووالده الراحل، في مسلسله الجديد «يونغ روك Young Rock».

يستند المسلسل إلى أحداث حقيقية من حياة النجم، الذي يشتهر باسم «ذا روك»، يلعب فيه الممثل جوزيف لي أندرسون دور المصارع الكندي روكي جونسون، والد ذا روك.

أشاد نجم المصارعة الحرة السابق، البالغ من العمر 48 عاماً، والذي اتبع خطى والده في المصارعة قبل أن يصبح نجماً في هوليوود، بتمثيل أندرسون لوالده روكي، الذي توفي فجأة قبل عام واحد في نفس الشهر من العام الماضي.