عقبات النجاح.. أخطرها «الصديق السلبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نبه تقرير اجتماعي نشره موقع «Rype App» إلى عقبات تعوق مسيرتنا نحو التقدم، أخطرها الصديق السلبي، مؤكداً أنه يمكن التغلب عليها، بعد معرفة أسبابها، للوقوف على سبل التخلص منها:

الصديق السلبي

عليك استبعاد التأثر بالصديق السلبي من حياتك، إذا كان بإمكانك ذلك، أو البحث عن الطرق الصحيحة لكيفية التعامل مع تلك النوعية من الأصدقاء، إذا لم تستطع تجنبهم.

الانهزامية

التفكير بهذه الطريقة عدو النجاح، ويؤدي إلى تدمير الذات وسلب الطاقة، ويمكن أن يضر بالصحة ويؤدي لمشاكل القلب والأوعية الدموية والإصابة بالخرف. ويمكن التخلص من هذا النمط بمحاولة التفكير في الموقف بطريقة أكثر إيجابية من خلال تبني التفكير الواعي حتى يبدأ العقل في التفكير بتلك الطريقة.

فقدان التركيز

يجب بذل الجهد في محاولة عدم فقدان التركيز ومواصلة السعي نحو هدفك، ويمكن أن يساعد تقليل التوتر الذي تشعر به خلال الأوقات الصعبة في استعادة تركيزك بمجرد أن تفقده.

مواجهة الخوف

يعاني كل شخص الخوف من شيء ما، وهو ما يمكن أن يوقف مسارك إذا سمحت له بذلك، ويكمن مفتاح التغلب على المخاوف، في إطلاق الحماس حيال الموضوع الذي تخشاه، وأن تواجه مخاوفك ولا تدعها تقف في طريقك.

آراء الآخرين

يعتبر ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه النجاح حقاً لبعض الأشخاص الذين يولون اهتماماً كبيراً لآراء الآخرين. إذا تركت آراء الآخرين تؤثر عليك، فقد يعوق ذلك نجاحك، بل عليك أن تأخذها بحذر، وتؤمن بما تفعله، وانتبه إلى القول المأثور «ما يعتقده الآخرون عني ليس من شأني».

متلازمة المحتال

يشعر الشخص أحياناً بأنه مُحتال؛ لأنه لا يستحق أو ليس جيداً بما يكفي لينجح أو يحقق أهدافه، وعليك تدوين كل الأسباب التي تجعلك مؤهلاً فيما تفعله حتى تتمكن من إلقاء نظرة عليه في المرة القادمة التي تشعر فيها بمتلازمة المحتال، وحتى إذا كنت لا تمتلك الخبرة الكافية، عليك تحسين مهاراتك وتلقي المساعدة من الأشخاص الموثوق فيهم.