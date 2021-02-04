4 أطعمة صحية.. لكن تزيد الوزن!

ترجمة عزة يوسف

حذرت خبيرة التغذية الأسترالية سوزي بوريل من التناول المفرط لأربعة أطعمة صحية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم وأمراض أخرى.

ونقل موقع «Daily Mail» عن سوزي قولها إن الكثيرين يفرطون في تناول الفواكه المجففة والعصائر والرقائق، معتقدين أنها أقل في السعرات الحرارية والسكر والدهون، لذلك من الضروري الانتباه إلى الكميات التي نتناولها منها.

المقرمشات

ظهر العديد من منتجات المقرمشات الصحية المخبوزة البديلة لرقائق البطاطس المقلية التقليدية، إلا أن سوزي أوضحت أن الحصة الواحدة من كيس متوسط من رقائق البطاطس تحتوي على سعرات أقل من رقائق الوجبات الخفيفة المخبوزة، على الرغم من أن القيمة الغذائية للبطاطس المقلية أقل كثيراً من نظيرتها الصحية.

عصائر السموثي

عصائر السموثي غنية بالمغذيات لأنها تتكون من الفاكهة والمكسرات والزبادي الطبيعي، إلا أن ذلك لا يجعلها خياراً متوازناً، حيث أن الحصة الواحدة منها تحتوي على مئات السعرات الحرارية بجانب السكر.

ونصحت سوزي بطلب أصغر حجم أو صنع السموثي في المنزل من ثلاثة إلى أربعة مكونات فقط لخفض السعرات الحرارية والسكر، وتذكر أن هذا العصير وجبة وليس مشروباً مُكملاً.

الفاكهة المجففة

حذرت سوزي من أن الفواكه المجففة مليئة بالسعرات الحرارية والسكريات المركزة، حيث تحتوي قطعة واحدة من الفاكهة الطازجة على سعرات وسكريات أقل من المجففة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ألياف غذائية أكثر.

وتنصح باختيار الفواكه الطازجة الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والتي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

الأرز البني

على الرغم من أن الأرز البني يحتوي على مغذيات أكثر من الأبيض، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ومن الصعب السيطرة على حجم الحصة التي تتناولها، لذلك تنصح الخبيرة الأسترالية بالحرص أثناء تناول الوجبات التي تحتوي عليه.