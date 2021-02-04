«الفجيرة الثقافية» تطلق جائزة المرأة المتميزة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرتها النسائية «واحة حواء»، جائزة المرأة المتميزة 2021، وذلك تقديراً وتكريماً للمرأة الإماراتية ودورها الفعال ومساهماتها المتميزة في مختلف مجالات التنمية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الجمعية، مساء أمس الأول، في مقرها بالفجيرة، بالتعاون مع «أزياء كشخة» وتم منح الجائزة إلى ثلاث إماراتيات من إمارة الفجيرة، تقديراً لجهودهن الوطنية وعرفاناً بما قدمن للمجتمع، وهن: الإعلامية ابتسام علي الشاعر الكندي، والباحثة في مجال التراث مريم علي الشحي، والباحثة الاجتماعية شيخة جمعة المسماري.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: «حرصنا منذ الانطلاقة الجديدة للجمعية على دعم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والمجالات، وتكريم النساء ذوات البصمات المشهودة واللاتي يمثلن نموذجاً يحتذى به في العطاء والتفاني والنجاح والحرص على الريادة والتفوق. وهو من شأنه أن يبرز للملأ هذه الطاقات ويقدمها للمجتمع كنموذج يحتذى به، وكصورة راقية تعكس الوفاء والولاء لوطننا الإمارات الذي لم يبخل البتة على المرأة الإماراتية بالرعاية والدعم والتشجيع».

وثمن أميت ياداف رئيس قسم التسويق في كشخة هذه الجائزة المحتفية بالمرأة الإماراتية المتميزة، وقال: «نحن نسعى لتسليط الضوء على القدرات والطاقات الواعدة للمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ونحن نشكر ونقدر دعم جمعية الفجيرة الثقافية لهذا النهج الخلاق في النهوض بالمجتمع من خلال المرأة الإماراتية المتفوقة».

وعبرت الفائزات في هذه الجائزة عن عظيم تقديرهن وامتنانهن على هذا الاحتفاء الذي حظين به، مؤكدات أن التقدير والتشجيع من شأنه أن يرفع همم المرأة الإماراتية نحو المزيد من العطاء والتفاني والإبداع، وإبراز تفوقها في المجالات كافة وإسهامها في وضع بصمات نوعية في سجلات نهضة الوطن الغالي.