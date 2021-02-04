ناعومي واتس.. بطلة «عاصفة لا نهائية»

أبوظبي (الاتحاد)

تلعب النجمة البريطانية ناعومي واتس دور البطولة في الفيلم الجديد «عاصفة لا نهائية Infinite Storm»، والذي طال انتظاره مع المخرجة البولندية مالجورزاتا سزوموسكا.

وتقود الممثلة، البالغة من العمر 52 عاماً، طاقم الفيلم الذي يبدأ إنتاجه في وقت لاحق من فبراير الجاري، ويحكي قصة بام باليس، وهي أم وممرضة ومرشدة جبلية كانت في رحلة وحيدة فوق جبل واشنطن، وتعلق في عاصفة ثلجية، ما يؤدي إلى إنقاذ شخص غريب.

وكتب الممثل الأميركي جوش رولينز السيناريو بناءً على مقال لتاي جاني، وتتولى شركتا «بليكر ستريت» و«سوني بيكتشرز وورلد وايد أككوزيشنز» إنتاج الفيلم.

وقال موقع «Variety»: إن المخرجة أثنت على بطلة العمل ووصفتها بأنها مميزة وشجاعة ورحلتها مليئة بالأمل، وأن جوش كتب قصة قوية وعاطفية، في شكل رحلة امرأة لاكتشاف الذات تتحول إلى قصة مروعة للبقاء على قيد الحياة.