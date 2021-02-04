مليونير بريطاني: تخطي وجبة الإفطار.. يحسّن الصحة!

القاهرة (الاتحاد)

زعم مليونير بريطاني أن تخطي وجبة الإفطار هو مفتاح الصحة، وأن عدم تناول الطعام في الصباح يفيد الفرد لأن الجسم يعتاد على الصيام المتقطع. وفي حديثه لبرنامج «This Morning» على قناة ITV، قال المليونير الشهير ديف أسبري، الذي أنفق أكثر من مليون دولار في محاولة للعيش بصحة جيدة، إن تخطي وجبة الإفطار يساعد على اعتياد حيلة بسيطة تكمن في الالتزام بحمية الصيام المتقطع، تمنح من يلتزم بها المزيد من الطاقة، ويبدأ في فقدان الوزن والشعور بتحسن الصحة العامة. ونصح ديف الذين يتطلعون إلى العيش لفترة طويلة أن يتناولوا العشاء مبكراً حتى تمنح جسمك فترة أطول تكون فيها المعدة خالية من الطعام، بدلاً من الانشغال في الهضم، حيث يكون لدى الجسم المزيد من الوقت لإصلاح نفسه.

وذكر موقع «Female First» أن اسم ديف أسبري، الخبير التكنولوجي، احتل الصحف ووسائل الإعلام منذ فترة عندما كشف عن عزمه العيش حتى يبلغ 180 عاماً على الأقل. وأمضى مؤسس شركة «قهوة بوليت بروف» الـ20 سنة الماضية في البحث عن كيفية العيش بصحة جيدة، من خلال القرصنة البيولوجية، بما كلفه ما يزيد عن مليون دولار.