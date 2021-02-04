«ياس مول» يحتفي بأسبوع أبوظبي للجمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ياس مول» عن استضافة مجموعة من الأنشطة والعروض الترويجية المميزة خلال فعالية «أسبوع أبوظبي للجمال»، التي تنظمها منصة «عروض أبوظبي» لأول مرة في المنطقة من 4 ولغاية 14 فبراير 2021.

ويمكن لعشاق الجمال التوجه إلى «ياس مول» للاستمتاع، بمجموعة من جلسات العناية بالجمال والتجارب المؤقتة الملائمة لمشاركتها عبر إنستغرام، وغيرها الكثير.

وعلى مدار 11 يوماً متتالياً، يمكن للضيوف زيارة مجموعة من محطات «ياس مول» للاستماع إلى نصائح الخبراء، والتعرف على أحدث صيحات الجمال.

ويحظى الزوار وعشاق الجمال في أبوظبي بفرصة حضور جلسات غنية ومثيرة للاهتمام ينظمها فريق من الخبراء المخضرمين الذين ينتمون لأشهر العلامات التجارية في العالم. كما يستمتع زوار «ياس مول» بمجموعة مختارة من العروض المتنوعة والمؤقتة التي تسلط الضوء على أحدث المنتجات من أهم العلامات التجارية في المنطقة، والتي تقدم بمجملها نصائح وعروضاً وورش عمل متخصصة بعالم الجمال.