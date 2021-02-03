بريطانيا تودع الكابتن مور بالزهور والأضواء

موستن مورتين (رويترز)

ودعت بريطانيا بالزهور والأضواء، أمس، الكابتن توم مور، الذي لمس قلوب الملايين برسالة أمل وتضحية خلال فترة إغلاق «كورونا» العام الماضي.. وتوفي مور، الذي جمع 33 مليون جنيه إسترليني لصالح هيئة الصحة، أمس الأول، بعد إصابته بفيروس كورونا والتهاب رئوي.. ووضع الأطفال الزهور أمام منزله في موستن مورتين، وتضمنت معظم رسائل البريطانيين للراحل عبارة: «ارقد بسلام، نحن نحبك».. وارتفعت صورة مور في ميدان بيكاديلي وسط لندن، وأُضيئت «لندن آي» وملعب ويمبلي وبرج بلاكبول تكريماً له.. وتدفقت عبارات الرثاء من الملكة إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وحتى البيت الأبيض تقديراً لرجل اعتبره الملايين بطل فترة العزل العام.