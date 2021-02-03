«كودا» يفوز بجائزة مهرجان «ساندانس»

لوس انجلوس (أ ف ب)

فاز الفيلم الدرامي «كودا» بالجائزة الأولى في مهرجان ساندانس السينمائي، ويتناول «كودا» (وهو تعبير مكون من الأحرف الأولى لعبارة إنجليزية تشير إلى أبناء البالغين الصم) قصة تلميذة في المدرسة الثانوية، تؤدي دورها إميليا جونز، يتنازعها شغفها بالموسيقى، وحرصها على البقاء في المنزل لمساعدة والديها وشقيقها الصم.. وتدور أحداث الفيلم مدينة غلوستر بولاية ماساتشوستس الأميركية، موطن المخرجة سيان هيدر.

واشترت «آبل» الفيلم الذي لاقى إقبالاً كبيراً عبر «الإنترنت»، لقاء سعر قياسي بلغ 25 مليون دولار، بعد تنافس شرس بين شركات توزيع الأفلام.