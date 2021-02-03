مغامرات أشهر مصوري العالم في «إكسبوجر 2021»

الشارقة (الاتحاد)

تطرح الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» لعشاق وهواة التصوير في الشارقة ودولة الإمارات، برنامجاً متكاملاً، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، تستضيف فيه نخبة من أشهر خبراء فنون التصوير الفوتوغرافي، في 21 جلسة نقاشية، وسلسلة حوارات ملهمة، وعدد من ورش العمل التفاعلية، وجلسات تقييم الصور، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

جلسة مع كبار المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويفتح الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، المجال أمام الجمهور والهواة وعشاق التصوير في الإمارات والمنطقة للتعرف على كواليس أشهر الصور العالمية، والتعرف على المغامرات التي خاضها أصحابها، والوقوف عند قصص ملهمة وتجارب غريبة وحكايات يرويها مصورو الحروب والطبيعة، وموثقو الصراعات والكوارث الطبيعية، والمتخصصون في رصد جماليات البحار والفلك والنجوم.

علامة فارقة

وقال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، وبعد سنوات من انطلاقته علامة فارقة في مجال التصوير الفوتوغرافي؛ فهو اليوم حلقة وصل بين أشهر المصورين وأكثرهم خبرة حول العالم وبين عشاق وهواة هذا النوع من الفنون البصرية في المنطقة للتواصل فيما بينهم على أرض الشارقة وتعميق معارفهم في عالم فن التصوير واكتشاف فرص جديدة لتطوير مهاراتهم. وفي جلسة بعنوان «رفع أصوات النساء في التصوير الفوتوغرافي» تقام 11 فبراير ويقدمها لارس بورينج، تتحدث كل من المصورة الصحفية الأميركية باولا برونشتاين والمصورة الصحفية البريطانية-الأميركية المستقلة إيما فرانسيس، والمصورة الويلزية كلير توماس، عن المكانة البارزة التي تحتلها المرأة في عالم التصوير الصحفي، كما تسلط المشاركات الضوء على ضرورة العمل على إيصال صوت المرأة وتعزيز دورها في تطوير فن التصوير.

ومع انطلاقة المهرجان، سيحظى الجمهور بفرصة لقاء المصور البيئي آرون جيكوسكي، في حوار شيّق تحت عنوان «العداوة: توثيق صراع البشر مع الحياة البرية» يروي خلاله قصة مجموعة من الصور المؤثرة التي تظهر عمق الصراع بين الإنسان والحياة البرية.

سرد قصص

وتأخذ جلسة بعنوان «في كواليس التصوير الفوتوغرافي للسيارات» الزوار وعشاق التصوير في رحلة حقيقية وواقعية للتعرف على حياة مصور السيارات سيجرام بيرس، فيما يتحدث بالاني موهان في جلسة «ولادة الأفكار» عن أثر حالة الشك وعدم اليقين في عمله، ويقدم روبن هاموند الذي تتمحور أعماله حول سرد قصص معاناة الفئات المهمشة في المجتمعات، محاضرة بعنوان «مدانون - الصحة العقلية في الدول التي تعاني أزمة».

وفي جلسة تحت عنوان «لحظات عابرة في الزمن»، يستعرض المصور إليا لوكاردي كيف ولدت لديه فكرة مشروع تصوير العالم وتقديم مجموعة من الصور الموثقة للأجيال القادمة، فيما سيسلط أنطونيو برناردينو كويلو الضوء على القضايا البيئية المرتبطة بالبلاستيك في جلسة «البلاستيك. هل هو عدوّ؟»، كما سيقدم المصور الصحفي الإيطالي فرانشيسكو زيزولا جلسة حول «السرد المرئي بين التوثيق والشعر».

طارق علاي

تراث تقليدي

وفي ثالث أيام المهرجان، يعرض الحوار الملهم الذي يحمل عنوان «ثقافات السكان الأصليين في العالم الحديث» للمصور دانييل كوردان، الجوانب الجميلة للشعوب التي اختارت أن تتمسك بتراثها التقليدي، فيما يعيد المصور رون بي ويلسون سرد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ويناقش الصور التي التقطها في ذلك اليوم من خلال حوار ملهم بعنوان «الصمود»، في حين يستعرض المصور كريس دي بود بحثه البصري عن التواصل في حوار بعنوان «على الرغم من ذلك». وتقدم المصورة كلير توماس جلسة «من ويلز إلى الحرب: رحلة إلى التصوير في الخطوط الأمامية» تروي خلاله تجربتها الشخصية في السفر من قرية صغيرة في ويلز بالمملكة المتحدة إلى خطوط المواجهة الأمامية في العراق، مسلطة الضوء على العديد من القصص الإنسانية التي تقف وراء لقطاتها. وتتواصل فعاليات اليوم الختامي بحوار ملهم يحمل عنوان «المصورون العرب والإماراتيون: في عالم ناشيونال جيوغرافيك العربية»، حيث تتناول السعد المنهالي، رئيسة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، دور إبداعات المصورين العرب في إثراء محتويات المجلة العالمية. ويقدّم المصور محمد محيسن، الفائز بجائزة بولتزر العالمية مرتين والذي يركّز في أعماله على أزمات اللاجئين حول العالم، رؤيته الشخصية في رحلته للبحث عن قصص لم تُرو في حوار بعنوان «رحلتي».