5 أطعمة تعزز صحة الأمعاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت إخصائية التغذية وصحة الأمعاء ميغان روسي، على أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها من أجل أمعاء سعيدة وصحية، حسب موقع«Yahoo».

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة الأمعاء، وكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، كان ذلك أفضل، لذلك عليك اختيار اللوح الذي يحتوي على 70 في المئة على الأقل من مواد الكاكاو الصلبة.

البوليفينول في الكاكاو مركب نباتي، يعزز الفوائد الصحية على نطاق واسع، ويتوفر كذلك في التفاح والتوت والخوخ والبندق والعنب الأحمر والكركم.

البقوليات

توفر البريبيوتيك الموجودة في البقوليات مصدراً للبكتيريا النافعة، كما ترتبط بتحسين الهضم والوقاية من التهاب الأمعاء، وأوضحت الخبيرة أن المواد الغذائية المغذية زهيدة الثمن التي تعزز نمو ونشاط البكتيريا المفيدة، هي الفاصولياء السوداء، والبيضاء والعدس والبازلاء والحمص والفول السوداني.

بذور الكتان

تحمل هذه البذور الصغيرة المتواضعة الكثير من الفوائد الصحية للأمعاء، وهي مصدر جيد للأوميغا 3 التي يُعتقد أنها تلعب دوراً مهماً في صحة الأمعاء، لكنها مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تساعد على التخلص من الإمساك.

ومن المهم شرب الكثير من الماء مع تناول بذور الكتان، لأنها تحتاج إليه لتقوم بوظيفتها، كما يفضل إدخال الكتان تدريجياً في النظام الغذائي.

الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة منخفضة من الجلوتين بشكل طبيعي، وهو مصدر للكربوهيدرات المعقدة الصديقة للمعدة، ومناسبة للذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، كما أنه مصدر غني بالألياف الغذائية المرتبطة بانخفاض التهاب الأمعاء.

الكفير

هو نوع من الحليب المخمر يعتبر مصدراً غذائياً قوياً ومتنوعاً للبكتيريا الحية الجيدة، يمنع نمو البكتيريا الضارة المحتملة، مثل السالمونيلا وإيكولاي، وتشمل الأطعمة المخمرة الأخرى الغنية بالبكتيريا الجيدة الزبادي، ومخلل الملفوف.