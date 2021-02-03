«حمدان للتصوير» تعلن الصور الفائزة بمسابقة «حِرفةٌ أحبُّها»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر ديسمبر 2020، والتي كان موضوعها «حِرفةٌ أحبُّها».

وشهدت المسابقة فوزاً إيرانياً مزدوجاً من خلال المصور أمير غادري والمصورة هاديس فاغيري، والمصور المصريّ صالح عبدالله السيد حسن، أكملَ عقد الحضور المكثّف للمصورين المصريين في قوائم الفائزين في النُسخ الأخيرة، فيما تألَّق المصور العُمانيّ سلطان سعيد سلطان المجعلي بفوزه الأول في هذه المسابقة، بجانب المصور التركيّ حسن أوجار. وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر ديسمبر استخدام الوسم HIPAContest_Handicrafts #.

لقطة سلطان سعيد

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: منذ قديم الزمان اشتُهِرت كل منطقةٍ من المناطق ببعض الحِرَف التي تُميّزها عن بقية المناطق، في الغالب تكون هذه الحِرَف متوارثة من الآباء والأجداد وملائمة لطبيعة المنطقة وموقعها واحتياجاتها ومواردها الطبيعية. مع مرور الوقت يتعلّق صاحب الحِرفَة بها ويُتقنها وقد يفتح باب الابتكار ليُدخِلَ عليها بعض التعديلات ومراحل التطوّر لمسايرة متطلّبات العصر، بينما يتمسّك البعض بالتقاليد كما اكتسبها ويرفض المساس بها. العدسة المبدعة تستطيع التقاط لحظاتٍ مميزة خلال انهماك أصحاب الحِرَف بأعمالهم فيما يبدو شغفهم بها واضحاً من خلال ملامحهم. نبارك للفائزين، وننصح بقية المشاركين بالمواظبة على الاكتساب المعرفيّ والمهاريّ، والمشاركة في النسخ القادمة باستمرار حتى تحقيق الفوز.

لقطة حسن أوجار

وعن صورته الفائزة، قال المصور العُمانيّ سلطان سعيد سلطان المجعلي: التقطتُ الصورة في جزيرة «مصيرة» في سلطنة عُمان، حيث لَفَتَت نظري هذه المرأة العجوز تغزلُ النسيج كحرفةٍ يوميةٍ تُحبُّها وتجيدها بالتأكيد.

والتقط المصور المصريّ صالح عبدالله السيد حسن الصورة، خلال رحلة للنوبة في صعيد مصر، حيث التقط صورة سيدة في إحدى القرى، وهي تعمل في المشغولات اليدوية التي تبيعها للزائرين.