تمديد عرض العائلة والأصدقاء في «كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كلايم أبوظبي، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، عن تمديد «عرض العائلة والأصدقاء» الذي يتيح للضيوف الفرصة لشراء 4 تذاكر بسعر 3 تذاكر فقط حتى نهاية 2021، وسيتمكن الضيوف من الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للمشاركة في تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي.

ويتيح عرض القفز الحر الداخلي، الذي يتوفر مقابل 795 درهماً للشخص الواحد، تجربتي طيران داخلي إلى جانب المشاركة في تعليمات السلامة من مرشد التجربة، واستئجار معدات الطيران، والاستماع إلى تعليمات الطيران بشكل فردي.

في حين يتوفر عرض التسلق مقابل 405 دراهم للشخص الواحد، ويشمل إمكانية الدخول لمدة 60 دقيقة إلى ثلاثة من جدران التسلق بإشراف مدرب مختص، إلى جانب استئجار معدات التسلق، بما في ذلك الخوذة وحزام تثبيت حبال التسلق وحذاء التسلق، ويتوفر «عرض العائلة والأصدقاء» عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني فقط.