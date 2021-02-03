انفجار صاروخ "سبيس إكس" أثناء تجربة الإطلاق

انفجر صاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة سبيس إكس خلال تجربة إطلاق، وذلك بعد محاولة هبوط أدت إلى تعطل المحرك عن العمل.

وبعد عملية إقلاع مثالية على ما يبدو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، وصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو، ثم أغلق الصاروخ محركاته من أجل القيام بالهبوط.

ومع ذلك، تعطل أحد المحركات عن إشعال شرارة واشتعلت النيران في صاروخ (ستارشيب إس إن 9) بعد حوالي ست دقائق ونصف من الإقلاع.

وتحطم الصاروخ بعد ذلك في طريق عودته إلى الأرض تماماً مثل النموذج الأولي لصاروخ (إس إن8) الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.

وكان النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب قد صعد سابقاً إلى ارتفاع حوالي 12.5 كيلومتراً.

والهدف من هذه التجارب هو اختبار المكونات الفردية للصاروخ الجديد.

ويخطط إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، لنقل البضائع والأشخاص إلى القمر والمريخ يوماً ما.