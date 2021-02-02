«Lockdown».. مفردة إنجليزية أثرت اللغة الألمانية

برلين (د ب أ)

اختارت لجنة تحكيم من علماء اللغة في ألمانيا كلمة «Lockdown» (إغلاق)، باعتبارها المفردة الإنجليزية الأكثر تأثيراً في اللغة الألمانية عام 2020.. وأعلنت اللجنة برئاسة عالم اللغة الألمانية أنتول شتيفانوفيتش، أنها اختارت كلمة «Lockdown»، نظراً لاندماجها السريع مع المفردات الألمانية، إلى جانب دورها المحوري في النقاش حول تدابير احتواء الجائحة.

وتكرم مبادرة «الدخيل الإنجليزي» سنوياً منذ عام 2010 المساهمات الإيجابية للغة الإنجليزية في إثراء اللغة الألمانية.. ومن الكلمات التي وقع عليها الاختيار في السنوات الماضية، «Influencer» (مؤثر)، و«Shitstorm» (عاصفة بشاعة)، التي تستخدم لوصف حالة الجدل العنيف.