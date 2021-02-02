أزياء حصرية لجيل «تيك توك»

ميلانو (أ ف ب)

قدم المصممان الإيطاليان دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا، خلال عرض أزياء افتراضي بالكامل، مجموعة رجالية بألوان الأبيض والأسود والذهبي والفضي، مصممة خصيصاً وفق احتياجات وتطلعات جيل «تيك توك»، ولم يتخلّ المصممان عن المواد التي درجا على استخدامها، كأحجار الستراس وقماش اللاميه اللماع والترتر.

وبعد أسبوعين من إلغاء العرض الحضوري الذي كان من المقرر إقامته ضمن أسبوع الموضة في ميلانو بسبب جائحة «كوفيد - 19»، تمكنت دار «دولتشه إي غابانا» أخيراً من الكشف عن مجموعتها لخريف وشتاء 2021/‏‏‏2022 بعنوان «دي أند جي توجيذر».