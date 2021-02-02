ورش لتوعية «مرشدات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت «مفوضية مرشدات الشارقة» سلسلة من ورش العمل التفاعلية، استهدفت تدريب المنتسبات من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات على الوعي بالتراث الإماراتي وترسيخ العادات الغذائية الصحية وتبني المبادرات الإنسانية، والتشجيع على العمل الطوعي.

حقيبة الشتاء

وضمن جهودها للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، ورد الجميل للمجتمع وبشكل خاص للمحتاجين، قدمت المفوضية ورشة عمل «حقيبة الشتاء» مؤخراً، بمشاركة كافة المنتسبات، تحت مظلة مبادرة «بادر لتسعد»، واستهدفت الورشة توفير مستلزمات الشتاء للعمال، من البطانيات والمعاطف والقبعات والقفازات والقوارير، وغيرها.

وشاركت الزهرات من الفئة العمرية 7-10 أعوام في ورشة عمل «إرثنا» التي نظمتها «مفوضية مرشدات الشارقة»، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وغرس قيم التسامح والتشجيع على مساعدة الآخرين، وتعزيز الروابط الأسرية. وقدمت الورشة المرشدة المتقدمة علياء راشد دعيفس، وتناولت قيم الولاء والوعي بالتراث، وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير مهارات حل المشكلات من خلال الأنشطة الإبداعية. وفي نهاية الورشة حصلت الزهرات على شارة «الثقافة».

كما نظمت ورشة عمل افتراضية استمرت لمدة ساعتين بعنوان «خفيف ولذيذ» بهدف نشر الوعي بالعادات الغذائية الصحية، واستبدال الخيارات غير الصحية بالوجبات التي تحضرها المنتسبات بأنفسهن بمكونات طازجة.

واستهدفت الورشة تعليم الفتيات الطرق المبسطة لتعزيز النظام الغذائي من خلال تجربة مختلف أصناف الأطعمة الطازجة، واستبدال العصائر التي تحتوي على نكهات صناعية بالعصائر الطبيعية المغذية، فضلاً عن تجنب الوجبات السريعة، وتناول الوجبات الطازجة المطهية في المنزل.