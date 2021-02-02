وصفات منزلية مذهلة.. لنعومة شعرك

ترجمة عزة يوسف

قدم موقع «News 18» مجموعة من العلاجات الطبيعية للشعر التي يمكنك صنعها في المنزل، ونتائجها سريعة ورائعة، يمكن ملاحظتها خلال أيام:

ماسك الشعر بالبيض:

يتكون من بياض بيضتين، أو واحدة حسب طول وكثافة شعرك، وملعقتين كبيرتين من الرائب، وملعقة من العسل، وقطرات من عصير الليمون، وضعي القناع على فروة رأسك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات. ويعتبر البروتين في البيض والرائب وفيتامين C في الليمون والتأثير المرطب للعسل جميعها مفيدة للشعر الجاف والهايش.

قناع الموز:

يتكون من الموز المهروس وزيت الزيتون، يتم وضعه على فروة الرأس، اشطفي شعرك بالماء الفاتر بعد تركه لمدة ساعة تقريباً، ويُعد البوتاسيوم الموجود في الموز مثالياً لعلاج الجفاف وتقصف الأطراف، ويضفي النعومة والمرونة على الشعر.

التدليك بالزيت الساخن:

علاج موصى به منذ أقدم العصور، ويمكنك تدفئة الزيت ثم تدليك فروة رأسك به بلطف في حركة دائرية، ثم لف منشفة دافئة حول الرأس. ويساعد ذلك على نعومة شعرك ويؤدي لاستعادة الرطوبة المفقودة مع تغلغل الزيت في الألياف ليغذيها.

ماسك الجيلاتين:

قومي بإعداد قناع يحتوي على ملعقة كبيرة من الجيلاتين وخل التفاح وقطرات من الزيوت العطرية، مثل الورد والياسمين وإكليل الجبل والمريمية وكوب من الماء الدافئ. اتركي القناع على شعرك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، للحصول على تغذية كاملة للشعر.

زيت الخروع أو معجون الأفوكادو:

يحتوي الخروع على خواص أوميغا 9 التي تمكنه من العمل كواقٍ حراري، ويمكنك تدليك زيت الخروع مع زيت اللوز على فروة رأسك، مع إضافة بعض زهور الكركديه المجففة، حيث تقوي تلك المكونات شعرك بسبب وجود مركبات الفلافونويد وفيتامين ه والأحماض الأمينية.

كما يمكن استبدال المزيج بمعجون الأفوكادو والبيض للحصول على الدهون المشبعة وفيتامين A وE والمعادن للحصول على شعر كثيف ولامع.