أنشطة فنية مجاناً لزوار مسرح المجاز.. الجمعة

ينظم موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، يوم الجمعة المقبل في مسرح المجاز، ورشتي عمل فنيتين بعنوان «الرسم على أنغام الموسيقى»، و«صمم واصنع طوابعك وبطاقاتك البريدية»، ضمن الحملة الترويجية لإمارة الشارقة#SeeSharjah«تشرق بفعالياتها»، التي تستهدف التعريف بفعاليات الإمارة وأنشطتها.

وتحرص الفعالية التي تنطلق عند الساعة 5 وتستمر حتى 7 مساءً على إشراك الجمهور من مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم للتفاعل مع الحملة، بهدف إطلاق مواهب المشاركين الإبداعية، حيث سيتم تجهيز المكان بالكامل وفق معايير السلامة العامة، وستتضمن مرافق صديقة لذوي الإعاقة.

تنوّع

وسيعيش المشاركون تجربة فنية مميزة في ورشة «الرسم للموسيقى» حيث سيرسمون على إيقاع المعزوفات والأغاني، ليستوحوا من استجاباتهم العاطفية للإيقاعات أعمالاً فنية إبداعية، وذلك من الساعة 5 حتى 6 مساءً، وفي الوقت ذاته سيختبر الجمهور مواهبهم في صناعة الطوابع والبطاقات البريدية، عبر ورشة تحمل عنوان «تصميم وصنع الطوابع البريدية والبطاقات البريدية الخاصة بك»، حيث سيتعرفون على التقنيات المبتكرة في رسم وكتابة رسائل على بطاقات البريد، وذلك عند الساعة 6 حتى 7 مساءً.

وتقام على هامش ورش العمل، مسابقة «الكرسي المحظوظ» التي سيتم الإعلان عنها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالموقع والتي تتيح الفرصة للفوز بجائزة خاصة، إذ تهدف المسابقة إلى تشجيع الجمهور على شراء تذاكر الحفل الموسيقي الذي يقام في نفس اليوم بمشاركة الفنانين علي جاسم، ومصطفى العبد الله، ومحمود التركي، الذين لاقت أعمالهم الغنائية أصداء واسعة خلال السنوات الماضية.

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:«نحرص من خلال موقع فعاليات الشارقة على بناء جسور التواصل بين المؤسسات والجمهور، حيث يعدّ الموقع إلى جانب ما يوفره من قاعدة بيانات تعرّف بالفعاليات والأنشطة التي تقام في الإمارة، نظاماً معلوماتياً متكاملاً تتحد فيه جهود مختلف القطاعات لتقديم باقة متنوعة من الفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع».

وقالت الشيخة نورة المعلا مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون: إن ورش العمل تستهدف ترسيخ فسحة إبداعية للجمهور يستكشفون من خلالها مجالات متنوعة من الفن مثل الرسم والموسيقى والسينما والتصوير وغيرها».

وستتواصل فعاليات حملة #SeeSharjah«تشرق بفعالياتها»، في مدينة خورفكان، حيث ستعقد الحملة مجموعة من ورش العمل، بالتعاون مع «أطفال الشارقة»، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2021، بدءاً من الساعة 3:30 مساءً وحتى 7 مساءً.