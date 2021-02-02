وفاة الممثل الأميركي داستن دايمند عن 44 عاماً

غيّب الموت الممثل الأميركي داستن دايمند الذي اشتهر بدور "سكريتش" في مسلسل "سيفد باي ذا بّل" ، إذ توفي بمرض السرطان، على ما أكد مدير أعماله روجر بول لوكالة فرانس برس.

وأوضح بول أن داستن دايمند البالغ 44 عاماً "لم يتعذب" إذ أن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وشكّل مسلسل "هيلو ميس بليس" (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى "سيفد باي ذا بّل".

وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة "ان بي سي" لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته ستاً وثمانين، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وكان المسلسل يتناول الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجليس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسية للمراهقة.

وتولى داستن دايمند دور التلميذ سامويل "سكريتش" باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.