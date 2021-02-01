بريطانيا تصلي من أجل الكابتن مور

لندن (رويترز)

انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى جموع الداعين بالشفاء العاجل للكابتن مور الذي جمع تبرعات بالملايين لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة كورونا، قبل أن يدخل المستشفى مصاباً بالفيروس.. وكتب جونسون على تويتر مخاطباً مور: «ألهمت الأمة بأسرها، ونتمنى لك تمام الشفاء».. وقالت هانا مور ابنة المسن البريطاني مور: نقلنا أبي إلى المستشفى مصاباً بكورونا، كان معنا في البيت حتى الأمس، لكنه احتاج مساعدة إضافية في التنفس.. وجمع مور العام الماضي 55 مليون دولار لصالح هيئة الصحة العامة، وحطم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، وساعد في إنشاء مؤسسة خيرية، وحصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث.