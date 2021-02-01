«مايكروسوفت» تسد فراغ «غوغل» في أستراليا

سيدني (أ ف ب)

استعدت مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية بـ«خطة بديلة» لسد الفراغ الذي قد ينتج حال نفّذت منافستها «غوغل» تهديدها بمغادرة أستراليا رداً على قواعد تنظيمية جديدة تنوي الحكومة الاسترالية تطبيقيها.. وكانت الحكومة قد وضعت «مدوّنة سلوك» تفرض على «فيسبوك» و«غوغل» دفع مبالغ مالية للمجموعات الصحفية الأسترالية عند الاستعانة بمحتواها.

وقالت «غوغل»: إنها ستحجب محركها للبحث في أستراليا في حال العمل بالقواعد الجديدة.. وأشار رئيس «مايكروسوفت» ساتيا ناديلا، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إمكانية تطوير محرك البحث «بينغ» في حال أوقفت «غوغل» محركها.