«الأشياء الصغيرة» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

لوس أنجلوس (رويترز)

تصدر فيلم «الأشياء الصغيرة» للممثل دنزل واشنطن إيرادات السينما في أميركا الشمالية مسجلاً 4.8 مليون دولار، بعد عرضه على 2171 شاشة بأنحاء القارة. تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه جون لي هانكوك حول سفاح يحاول شرطيان الإمساك به.. وجاء فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرود.. عهد جديد» في المركز الثاني مسجلاً 1.84 مليون دولار في الأسبوع العاشر من عرضه. وتراجع الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة 1984» إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 1.3 مليون دولار، فيما وصلت إيراداته الإجمالية إلى 39.2 مليون دولار.