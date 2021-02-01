«إكسبوجر 2021» صور توثق التقارب الإنساني

الشارقة (الاتحاد)

ينقل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» العالم وحكاياته إلى إمارة الشارقة بـ 1558 صورة توثق تجارب الشعوب وسحر الطبيعة ولحظات فارقة في تاريخ الإنسانية، حيث يجمع في دورته الاستثنائية والخامسة ووسط إجراءات احترازية أعمال 400 مصور، يشارك منهم 51 من أفضل المصورين في العالم، ليوجه رسالة يؤكد فيها أن الصورة لغة الإنسانية. ويقدم المهرجان الذي يقام من 10 إلى 13 فبراير في مركز «إكسبو الشارقة»، 54 معرضاً و21 جلسة نقاشية ملهمة، و14 ورشة عمل يقدمها 7 مصورين عالميين، و8 جلسات نقاش جماعية و14 جلسة تقييم للسير الفنية، فاتحاً بذلك أكبر مساحة للتعلم والتدريب.

ويؤكد المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، دوره في قطاع التصوير عربياً وعالمياً، حيث يحرص على الانطلاق هذا العام ملتزماً بإجراءات السلامة كافة.

ويكرّم أبرز هواة التصوير والمحترفين بـ 3 جوائز عالمية، كما يتحوّل طوال أيامه إلى مركز لاستعراض أحدث إصدارات معدات التصوير.

جائزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، في بيت الحكمة بالشارقة، أعلن خلاله الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إطلاق المهرجان لجائزة مخصصة للمصورين الصحفيين المحترفين المعتمدين؛ تقديراً لجهودهم في نقل وتوثيق أحداث العالم بالصورة، وتحملهم المخاطر، حيث قال: «الفضل للمصورين الصحفيين نظير الجهود التي يبذلونها لوضعنا في قلب المتغيرات في العالم، فلولا جهودهم ما كنا لنتابع ونعيش تفاصيل كثيرة يمر بها إخوتنا في الإنسانية في مختلف بلدان العالم، خاصة ونحن اليوم نعيش ظروفاً استثنائية».

وعن الرسالة التي يحملها المهرجان هذا العام، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «إكسبوجر» هذا العام يجمعنا لنسمع حكايات جديدة، ونشاهد القصص بعدسات كبار مصوري العالم، لن تكون الحكايات عن الوباء، وإنما ستكون عن الحياة، ولن تكون عن التباعد الجسدي.. بل عن التقارب الإنساني، وستكون عن إخوتنا في الإنسانية.. عن كائنات تعيش معنا على الأرض.. عن أماكن مدهشة وبعيدة، «إكسبوجر» يأتي ليخرجنا من العزلة ليقول: إن الفن ليس ترفاً.. بل هو شفاء للمجتمعات.

الجديد

في إجابته عن سؤال وجهه إليه طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول علاقته الشخصية بالتصوير وأهمية المهرجان بالنسبة له، أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لماذا ينتظر المهرجان سنوياً ويتشوق لرؤية جديده، بقوله: الحقيقة أن هذا السؤال استوقفني سابقاً، ووجدت أنني أعشق التصوير لأنه يوثق للجمال، ولأنه لغة مشتركة بين الشعوب، وأشعر بأني أجتمع مع الملايين، بل المليارات من البشر. لقد وجدت أنني أؤمن بالألوان وتأثيرها على وجداننا، فالعالم بلا ألوان هو عالم بلا جمال.

معرض

وكشف طارق علاي عن أن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان ستشهد إطلاق معرض Gallery X، وهو معرض دائم في الشارقة يستضيف أعمال مجموعة من المصورين العالميين.

وأطلق موقع «فعاليات الشارقة» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حملة جماهيرية لتوثيق وجمع المحتوى المصور الذي ينشره ويتبادله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول فعاليات إمارة الشارقة ومعالمها، حيث سيعرض «إكسبوجر» أجمل الصور.

ويروي المهرجان حكايات استثنائية من مختلف أنحاء العالم، يجسد فيها جماليات الطبيعة وتجارب الشعوب وتاريخهم وأكثر لحظات الإنسانية مفارقة وصعوبة، فيعرض 1558 صورة تتوزع على 54 معرضاً، منها 41 معرضاً فردياً، و13 جماعياً، يقدمها 400 مصور من مختلف أنحاء العالم، منهم 51 من أفضل مصوري العالم يشاركون في المهرجان.

منصة تعليميّة

ينظم المهرجان 14 ورشة عمل متخصصة يقدمها 7 مصورين محترفين، تدمج ما بين الجانب النظري والعلمي، وتستضيف الجمهور من هواة ومبتدئين إلى جانب المحترفين، كما يستضيف المهرجان 14 جلسة مراجعة وتقييم للسير الفنية يقودها 5 من الخبراء العالميين في مجال التصوير الضوئي، بالإضافة إلى 8 جلسات نقاش جماعية.

حوارات ملهمة

ويشهد الحدث 21 حواراً ملهماً على مدار أربعة أيام، تتناول عدداً من المواضيع التقنية والفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويخصص المهرجان ضمن جهوده في تكريم أبرز أعمال المصورين على المستوى المحلي والعربي والعالمي، ثلاث جوائز متفردة، الأولى هي جوائزه الخاصة التي تتوزع على 10 فئات، حيث استقبل المهرجان هذا العام أكبر عدد مشاركات في تاريخه، وصل إلى 33187 مشاركة من 125 دولة.

5 مصورين من خمس دول مختلفة يزورون الشارقة لأول مرة يفوزون بمنحة تيموثي آلن

وشهدت منحة تيموثي آلن، التي يخصصها المهرجان للمصورين المتخصصين في مجالي «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي»، مشاركة 1600 ملف من مختلف أنحاء العالم، وسيُتوج الفائزون خلال انعقاد المهرجان في مركز إكسبو الشارقة.

وضمت قائمة الفائزين كلاً من المصور التشيكي ميخال نوفوتني الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، والمصور البريطاني كيران رايدلي عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية التي حملت عنوان «احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: ثورة عصرنا»، والمصورة التركية إف ديليك أويار، عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد - 19».

وأوصل مشروع «الحياة بين النفايات» المصور الإيراني عطا رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، فيما جاء فوز المصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا نظير مشروعها «قوّة الإرادة».

تجارب المصورين

واستكمل المهرجان سلسلة جوائزه، بمسابقة (صور من المنزل) التي أطلقها في شهر مايو 2020، لتروي قصصاً فريدةً من حياة المصورين اليومية خلال فترة الحجر المنزلي ضمن حدود منازلهم، أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم، ووصل عدد المشاركات فيها إلى 7803 مشاركات من 83 دولة.