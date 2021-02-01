سافر معي إلى غوا

الهند: هذه البلاد الأسطورية الغنية، بلاد الفرائد والمتناقضات، يحتاج الحديث عنها لمجلدات بعدد لهجاتها الـ 1650، بلاد في حال رغبت في زيارتها، فيجب عليك اختيار الوجهة بدقة، فبعض مدنها يعاني تلوثاً في الهواء يعتبر الأعلى عالمياً، كما أنها ثاني أكبر دولة من حيث السكان، ولكن وجهتنا اليوم هي مدينة غوا - Goa أو لؤلؤة الشرق الهندية التي يتمتع أفرادها بأعلى دخل فردي بين الولايات في الهند، فاحزموا أمتعتكم وتعرفوا عليها من قرب.

غوا - مدينة تفخر بشواطئها التي تمتد بطول 130 كم، وتزهو بتنوعها وعمارتها الفريدة، منطقة ساحرة لمحبي الاسترخاء، تقع على الساحل الغربي للهند، ويفضل زيارتها بين شهري نوفمبر وفبراير، حيث يكون الطقس مناسباً، وهو وقت الذروة للسياح.

تم تصنيفها من بين أفضل الوجهات عالمياً ليس لشواطئها فقط، ولكن بسبب مبانيها ومعمارها من الحصون والقصور المذهلة، ولطبيعتها التي تحوي ما يقارب 1500 نوع من النباتات وأكثر من 270 نوعاً من الطيور التي بالإمكان مشاهدتها في المحميات المتناثرة، كما ستجد في متنزه مولليم Mollem الوطني عدداً من القطط البرية وأنواعاً من الحيوانات التي تشتهر بها الهند، وفي غوا ستجد ثاني أكبر تدفق لسلاحف Olive Ridley الشهيرة التي تضع بيضها هناك في مشهد لن تنساه على شاطئ مورجيم - Morjim تفتخر المدينة بمنتجعاتها وفنادقها والتي تلائم جميع الميزانيات، كما ستجد أكواخاً مؤقتة على الشواطئ لمن يرغب في مثل هذه التجربة، أنصح بالسكن بالقرب من شاطئي كاندوليم وكالانغيوت Candolim & Calangute - وهما الأكثر شهرة وشعبية والأكثر ازدحاماً وشاطئ باجا Baga، كما بالإمكان زيارة شواطئ أخرى، مثل أشويم - Ashwem وسنكيوريوم - Sinquerim وكولا - Cola، صدقني ستحار في كثرة الشواطئ.

غوا ليست شواطئ فقط، فهناك الكثير لمشاهدته، مثل قلعة أغوادا - Aguada التي بناها البرتغاليون شمالاً، وبالإمكان زيارة قلعة شابورا - Chapora التي تبقى منها بعض الأطلال الشاهدة على حقبة صراع مرير في تلك المنطقة.

ولمحبي الطبيعة، هناك شلالات دودساجار Dudhsagar - ويعني اسمها بحر الحليب - والتي تعتبر من أطول الشلالات في الهند بارتفاع 310 أمتار وينابيع فيرنا - Verna.

ونهر ماندوفي Mandovi وبالإمكان زيارة كهف لامغو المرعب Lamgau، وإذا كنت من محبي الغوص، فيمكنك التمتع ببعض المغامرة لزيارة السفن الغارقة أو قضاء رحلة بحرية لصيد الأسماك وشوائها في مكان بعيد عن أعين الناس.

أسواق غوا فيها ما يميز الأسواق الهندية بشكل عام من حلي وتوابل وغيرها من التذكارات، عليك بسوق أنجونا - Anjuna وسوق موباسا Mapusa.

ببساطة هي مدينة تنادي من يبحث عن التغيير، فليست الهند بومباي ودلهي، بل هناك الكثير الذي يستحق الاستكشاف، فتعال معي إلى غوا، إنها أرض الخيارات والخيرات.