«ذا ناشونال» تواصل توسعها وتقدم لقرائها 6 إصدارات رقمية

تواصل صحيفة «ذا ناشونال» - الصحيفة الإخبارية الشرق أوسطية والصادرة باللغة الإنجليزية - توسعها الرقمي لتقدم لقرائها 6 إصدارات حصرية لكل من: الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإصدار العالمي.

وتوفر هذه الإصدارات لقرائها نطاقاً أوسع من الخيارات، ما يساعدهم على الوصول إلى الأخبار بسهولة أكبر، والاستفادة من تغطية عميقة ضمن دائرة اهتماماتهم، ومن شأن هذه الإصدارات الجديدة أن تعزز إمكانات الشبكة الإخبارية، بما في ذلك الكوادر الاحترافية المتنامية التي يزيد عددها الآن على 200 كفاءة حول العالم.

وبادرت الصحيفة بعد تعزيز إمكانات الصحفيين بالغرفة الإخبارية الرئيسية في أبوظبي إلى افتتاح مكاتب لها في كل من لبنان، والمملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى نخبة من الصحفيين في بلدان الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك العراق، والأردن وتونس. وتحظى الصحيفة بحضور قوي في مدن رئيسية حول العالم، وعلى رأسها لندن، ونيويورك وواشنطن، وتتكاتف جهود فريق العمل لتلبية جمهور متنامٍ يتجاوز 9 ملايين قارئ شهرياً.

يُذكر أن صحيفة «ذا ناشونال» تأسست في 2008، وتمت إعادة إطلاقها تحت مظلة شركة «الدولية للاستثمارات الإعلامية» عام 2017.



