مهرجان لمشاهدة واحدة

مارستراند (أ ف ب)

لم يكتف أكبر مهرجان سينمائي في الدول الإسكندنافية بإحياء دورته الجديدة عبر الإنترنت بسبب «كوفيد-19»، وقرر منظموه إقامة عروض حضورية لمتفرجة واحدة، هي ممرضة اختاروها من بين آلاف المرشحين، لتشاهد كل الأفلام على جزيرة صغيرة معزولة قبالة الساحل الغربي للسويد.

وتستمتع السويدية ليزا إنروث (41 عاماً) على مدى أسبوع بمشاهدة 70 فيلماً تتنافس ضمن مهرجان «عوتنبرغ» في منزل حارس منارة الجزيرة، الذي حوله المنظمون إلى قاعة عرض.

وقال المدير الإبداعي للمهرجان: اخترنا ليزا لا لأنها من هواة السينما فقط، بل تقديراً لجهودها في مواجهة الجائحة أيضاً.