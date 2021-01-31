سينما الجائحة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حوّل السينمائيون الملل والقلق الناجمين عن «إغلاق كورونا» إلى أفلام تتناول كوارث تهدد البشرية أو تنذر بنهاية العالم، ويتصدر «إن ذي إيرث» و«هاو إت إندز» اللذان عُرضا خلال مهرجان «سندانس» السينمائي هذه النوعية من الأفلام التي كُتبت ونُفذت خلال الجائحة.. وقال مخرج «إن ذي إيرث» بن ويتلي، عقب العرض الأول لفيلمه الجمعة الماضي: بعد أسبوع من الحجر، كنت بحاجة إلى الهدوء، فبادرت إلى الكتابة علّها تعينني على ذلك». وأشارت مخرجة «هاو إت إندز» زوي ليستر إلى أن فريق العمل كان في صراع مع الوباء، واصفة العمل في الفيلم بأنه «علاج لمرحلة القلق».