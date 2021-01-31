صبري فواز وزير «أهل الكهف»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قدم الممثل والمخرج صبري فواز أكثر من 59 مسلسلاً، و30 فيلماً، و38 مسرحية، ومعروف بأنه فنان كافح طوال مشواره على مدى 3 عقود، حتى أثبت جدارته وموهبته، ووضع بصمة اكتسب من خلالها قاعدة جماهيرية عريضة.

وبمناسبة عرض أحداث مسلسل «أسود فاتح»، الذي يشارك فيه على إحدى المنصات الرقمية، أكد فواز لـ«الاتحاد» أننا نعيش عصر التحول الرقمي، والمستقبل يمنح الأهمية للمنصات، لأنها تتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة الأعمال المفضلة دون تقيد بتوقيت العرض، وبعيداً عن زخم الإعلانات.

وكشف، عن شخصيته في فيلم «أهل الكهف»، حيث يجسد شخصية «الوزير عرموش»، الذي يضمر الشر لمن حوله ويدخل في صراعات دموية.

وأوضح أن الفكرة مختلفة وجديدة وتدور في إطار الخيال يجمع بين التشويق والإثارة، حيث يعود ثلاثة أشخاص إلى الحياة بعد نوم ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وأشار صبري إلى أنه يحلم بتقديم عمل فني عن زكريا الحجاوي، تلك الشخصية الثرية، فهو أحد أهم رواد الفن الشعبي في مصر، وعمل على الحفاظ على هوية التراث ونقله للعالم، إبان فترة خمسينيات القرن الماضي.

ورغم أن بداية فواز كانت مع المسرح مخرجاً وممثلاً إلا أنه ابتعد عنه لأكثر من عقد من الزمان، منذ آخر عرض «سابع أرض»، عام 2009، وعلل ذلك بسبب التركيز على الدراما والسينما.

وقال إنه يحلم بتقديم عرض «ليلى والمجنون»، عن الرواية الشعرية للكاتب صلاح عبد الصبور، بشكل عصري وتناسب أحداثه الفترة الحالية، وتجسيد شخصية «سعيد المجنون»، الشاعر الذي عاش طفولة بائسة، ويمتلكه الشك والخوف، فقد كان ذلك العرض هو مشروع تخرجه في أكاديمية الفنون.