سونغ.. بماذا نصحت المتزوجات؟

أبوظبي (الاتحاد)

نقل موقع «Manila Bulletin» عن النجمة الممثلة الكورية الجنوبية سونغ هاي كيو، التي تعتبر من أشهر الممثلات في آسيا، بعض نصائح العناية بالبشرة الخاصة بها التي قدمتها للمتزوجة كي تبدو أصغر سناً.

أقنعة منزلية

تُرجع سونغ سبب تمتعها ببشرة تشبه الفتاة المراهقة إلى تركيبة منزلية بسيطة تصنعها بنفسها بانتظام للمساعدة في ترطيب بشرتها، وهي عبارة عن مزج ملعقة من الحليب المجفف والعسل وبياض بيضة ووضعها على وجهها، لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

ويساعد العسل على الترطيب، ويحتوي بياض البيض على خصائص قابضة طبيعية تؤدي إلى تقليص المسام. ويرفع الحليب المجفف الطبقات العلوية الباهتة من الجلد.

الجنسنغ

لا تستطيع الممثلة الاستغناء عن المنتجات التي تحتوي على الجينسنغ، حيث تعتقد أنها تقلل من ظهور التجاعيد وتحسن شكل البشرة بشكل عام.

التمارين واليوجا

يتجاوز سر سونغ في الحفاظ على شباب بشرتها مجرد العناية، حيث قالت إنها تمارس الرياضة والكثير من اليوجا والتمارين الهوائية، وتعطي الأولوية للرياضة، حيث تشعر بأن بشرتها تتحسن عندما تمارس التمارين.