الإيجابية تحمي القلب

القاهرة (الاتحاد)

وجد الباحثون في جمعية القلب الأميركية، أن الصحة العقلية الإيجابية والتفاؤل، أمور تقلل من فرص إصابة الشخص بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة جلين إن ليفين، زميلة جمعية القلب الأميركية بكلية بايلور للطب: إن الأبحاث أثبتت أن العوامل النفسية السلبية واضطرابات الصحة العقلية تؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية، بينما السمات النفسية الإيجابية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بتلك الأمراض والوفيات الناجمة عنها. وأضافت أن التحلي بالإيجابية يؤدي إلى إطالة العمر، ووجد الباحثون أن السلبية لها التأثير السيئ نفسه على الصحة، وأن الاكتئاب والتوتر والقلق والغضب تؤدي جميعها إلى الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح موقع «Study Finds» أن الدراسة وجدت أن الذين يعانون هذه المشكلات بشكل عام لديهم مخاطر أعلى للإصابة باضطرابات معدل ضربات القلب ومشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة.