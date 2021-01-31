لا تتجاهلي تاريخ صلاحية المنتجات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة سو فنغ خبيرة منتجات العناية بالجسم، أن استخدام منتجات منتهية الصلاحية يضر بشرة السيدات، ويسبب الطفح الجلدي والالتهاب وغيرها من الأعراض.

وقالت: إن معرفة المنتجات التي يجب التخلص منها بسبب انتهاء صلاحيتها أمر سهل للغاية عن طريق التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على المنتج. أما إذا كان المنتج مفتوحاً منذ فترة، أو من دون عبوة يمكن التحقق منها، فأوضحت سو أنه بشكل عام تكون المنتجات ذات الأساس المائي صالحة للاستخدام لمدة 12 شهراً بعد الفتح، وذات الأساس الدهني لمدة 24 شهراً.

وأضافت أنه إذا كان المنتج قديماً ولم يتم فتحه، أو لا يمكنك تذكر وقت فتحه، فيتعين عليك الاعتماد على حواسك، فإذا كان قوامه أو رائحته مختلفين أو شعرتِ بأي وخز عند وضعه، فيجب مسحه مباشرة والتخلص منه.

ونقل موقع «Mamamia»، عن الخبيرة قولها إن أكبر مخاطر المستحضرات المنتهية الصلاحية، انتهاء مفعول المواد الحافظة.